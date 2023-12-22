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ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Beklentilerin Altında Arttı - Son Dakika
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ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Beklentilerin Altında Arttı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları kasımda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Kişisel gelirler ise yüzde 0,4 arttı. Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de yüzde 0,1 artış kaydetti.

ABD\'de Kişisel Tüketim Harcamaları Beklentilerin Altında Arttı
22.12.2023 - 17:41,
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ABD'de kişisel tüketim harcamaları kasımda yüzde 0,2 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, ekimde yüzde 0,3 olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları da kasımda aylık bazda yüzde 0,2'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentileri kişisel tüketim harcamalarının yüzde 0,3 artacağı yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları, ekimde yüzde 0,1 artmıştı.

???????- Fed'in enflasyon göstergesindeki yavaşlama sürüyor

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise kasımda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 arttı.

Söz konusu dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık bazda ekimde olduğu gibi değişim göstermemesi, yıllık bazda ise yüzde 2,8 artması öngörülüyordu. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,2 arttı. Endeks, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en küçük artışını kaydetti.

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,3 artması yönündeydi. Endeks, ekimde ise aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,4 artmıştı.

Analistler, Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın enflasyondaki düşüş eğilimine işaret ettiğini ve bankanın gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Kaynak: AA
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