ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Beklentilerin Altında Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları Beklentilerin Altında Arttı

ABD\'de Kişisel Tüketim Harcamaları Beklentilerin Altında Arttı

ABD'de nisanda kişisel tüketim harcamaları aylık yüzde 0,2 artış göstererek beklentilerin altında kaldı. Kişisel gelirler ise aynı dönemde yüzde 0,3 arttı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artış kaydetti.

31.05.2024 16:15
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NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları nisanda aylık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Amerikalıların kişisel gelirlerinde bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen artış, martta yüzde 0,5 olarak hesaplanmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise nisanda aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Bu dönemde yüzde 0,3 yükselmesi beklenen kişisel tüketim harcamaları, mart ayında 0,7 artış kaydetmişti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda mart ayında olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Endeks, bu dönemde aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel artış gösterdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Nisanda yıllık bazda beklentilere paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,3 artış göstereceği tahmin ediliyordu.

Kaynak: AA

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