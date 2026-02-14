ABD'de Kısmi Hükümet Kapanması Başladı - Son Dakika
Ekonomi

ABD'de Kısmi Hükümet Kapanması Başladı

14.02.2026 11:03
Kongrede uzlaşma sağlanamaması nedeniyle İç Güvenlik Bakanlığı'nda kısmi kapanma başladı.

ABD Kongresinin bütçe konusunda uzlaşamaması nedeniyle İç Güvenlik Bakanlığına ayrılan ödeneğin süresinin de dolmasıyla kurumda kısmi hükümet kapanması başladı.

Amerikan basınındaki haberlere göre, Kongredeki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında haftalar süren görüşmelerde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ile Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) gibi birimlerin denetimi ve uygulamalarına ilişkin reformlar konusunda anlaşma sağlanamadı.

Demokratlar, Minnesota eyaletinde 2 ABD vatandaşının ICE ekiplerince öldürüldüğü olayların ardından federal göç uygulamalarına yeni kısıtlamalar getirilmeden ek bütçeye destek vermeyeceklerini açıkladı.

ABD Kongresinin bütçe konusunda uzlaşamamasından ötürü İç Güvenlik Bakanlığında kısmi kapanma başladı ve ABD Sahil Güvenliği başta olmak üzere Bakanlığın birçok hizmetinde aksama riski ortaya çıktı.

Bakanlığa ödenek sağlanamaması halinde "kritik personel" kapsamındaki bazı çalışanların ücretsiz çalışmak zorunda kalacağı, diğer bazı çalışanların ise geçici izne çıkarılacağı bildirildi.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı ABD'li hemşire olduğunu ve olaylar sırasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

