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ABD'de konut başlangıçları 4 ayda ilk kez azaldı - Son Dakika

ABD'de konut başlangıçları 4 ayda ilk kez azaldı

17.02.2022 17:10
ABD'de konut başlangıçları 4 ayda ilk kez azaldı

ABD'de konut başlangıçları, ocakta yüzde 4,1 azalışla 1 milyon 638 bine gerileyerek 4 ayda ilk kez düşüş gösterdi.

ABD'de konut başlangıçları, ocakta yüzde 4,1 azalışla 1 milyon 638 bine gerileyerek 4 ayda ilk kez düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 azalarak 1 milyon 638 bine indi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydeden konut başlangıçlarının 1 milyon 700 bin olması öngörülüyordu. 4 ayda ilk kez düşüş gösteren konut başlangıçları, geçen yılın aralık ayında 1 milyon 708 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, ocakta yıllık bazda ise yüzde 0,8 arttı.

İnşaat izinleri de ocakta aylık bazda yüzde 0,7 artarak 1 milyon 899 bin seviyesine yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerini geride bırakan inşaat izinlerinin 1 milyon 760 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, geçen yıl aralıkta 1 milyon 885 bin seviyesinde kaydedilmişti.

İnşaat izinleri, ocakta yıllık bazda da yüzde 0,8 arttı.

Analistler, yüksek malzeme maliyetleri ve iş gücü sıkıntısının yeni konut inşaatlarını engellediğini ve piyasada konut arzında yaşanan sıkıntıyı ağırlaştırdığını belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de konut başlangıçları 4 ayda ilk kez azaldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD'de konut başlangıçları 4 ayda ilk kez azaldı - Son Dakika
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