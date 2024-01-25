ABD\'de Mal Ticareti Açığı Aralıkta Azaldı

NEW New York borsası ABD'nin beklentilerin üzerinde gelen büyüme verileri sonrasında güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 50 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,15 artışla 37.862,57 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artarak 4.886,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kazançla 15.555,62 puana ulaştı.

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüme gösterirken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023'ün ekim-aralık döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 artış gösterdi.

Geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,7'lik artış kaydetti. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel arttı.

Analistler, beklenenden daha güçlü gelen GSYH'nin ekonomide "yumuşak iniş" şansını artırdığını vurgulayarak, ABD ekonomisinin resesyon korkularına meydan okuduğunu ve seçim yılında iyimser bir tablo sunduğunu belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 20 Ocak ile biten haftada 214 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede mal ticareti açığı, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 1 azalışla 88,5 milyar dolara geriledi. Toptan eşya stokları aralıkta yüzde 0,4 artarak 897,7 milyar dolara ulaşırken, Kasım 2022'den bu yana ilk artışını kaydetti. Perakende stokları da yüzde 0,8 yükselişle 803,3 milyar dolara yükseldi.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Tesla, beklentilerin altında finansal sonuçlar bildirirken, şirket, araç hacmindeki büyümenin 2024'te geçen yıla kıyasla daha düşük olabileceği konusunda uyardı. Tesla'nın hisseleri işlem gününe yaklaşık yüzde 9 azalışla başladı.

Gelirinin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 4 arttığını açıklayan ve bu yıl için de yaklaşık 12 milyar dolarlık serbest nakit akışı beklediğini bildiren IBM'in hisseleri de yüzde 8 artış kaydetti.

Bugün bilançosunu yayımlayan hava yolu şirketlerinden American Airlines'ın hisseleri yüzde 8, Southwest Airlines'ın hiseleri yüzde 3 ve Alaska Air'in hisseleri yüzde 5 değer kazandı.

Öte yandan ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing 737 MAX 9 uçağının uçuş esnasında gövdesinde bir parçanın düşmesinin yankıları sürerken, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), dün Boeing 737 MAX 9 da dahil olmak üzere MAX tipi uçakların üretiminin genişlemesine izin vermeyeceğini bildirdi. Ancak denetimleri başarıyla tamamlanan uçakların hizmete geri dönebileceği duyuruldu. Söz konusu gelişmelerle Boeing hisseleri yüzde 4 düşüş kaydetti.