ABD'de mal ticareti açığı ocakta rekor kaydetti - Son Dakika
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ABD'de mal ticareti açığı ocakta rekor kaydetti

28.02.2022 17:11
ABD'de mal ticareti açığı ocakta rekor kaydetti

ABD'de mal ticareti açığı, ocakta aylık bazda yüzde 7,1 artışla 107,6 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de mal ticareti açığı, ocakta aylık bazda yüzde 7,1 artışla 107,6 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,1 artarak 107,6 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan mal ticareti açığının 99,6 milyar dolar olması öngörülüyordu. Mal ticaret açığı, geçen yıl aralıkta 100,5 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ithalatı yüzde 1,7 artışla 262,5 milyar dolara yükselirken, mal ihracatı yüzde 1,8 azalışla 154,8 milyar dolara geriledi.

Ayrıca, toptan eşya stokları, ocakta aylık bazda yüzde 0,8 artarken, perakende stoklarındaki yükseliş yüzde 1,9 oldu.

YORUMLAR
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de mal ticareti açığı ocakta rekor kaydetti - Son Dakika


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