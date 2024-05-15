ABD'de Nisan Ayında Perakende Satışlar Değişmedi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Nisan Ayında Perakende Satışlar Değişmedi

ABD\'de Nisan Ayında Perakende Satışlar Değişmedi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, nisan ayında perakende satışlarında önemli bir değişim görülmedi. Perakende satışların tutarı 705,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında ise perakende satışlar yüzde 0,6 artışla 705,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Piyasa beklentisi ise nisan ayında perakende satışların yüzde 0,4 artması yönündeydi. Nisanda perakende satışlar yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdi. Benzin istasyonları, giyim, elektronik yapı malzemeleri ve yiyecek içecek mağazalarının satışları artarken, spor malzemeleri, hobi ürünleri, müzik enstrümanları, kitapçılar ve mobilya mağazalarının satışlarında azalış yaşandı.

15.05.2024 16:33
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ABD'de perakende satışlar, nisanda aylık bazda kayda değer bir değişim göstermedi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı, nisanda 705,2 milyar dolar oldu. Perakende satışlar, martta aylık yüzde 0,6 artışla 705,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Piyasa beklentisi, perakende satışların nisanda aylık yüzde 0,4 arttığı yönündeydi.

Perakende satışlar, nisanda yıllık bazda ise yüzde 3 arttı. Martta yıllık artış oranı yüzde 3,8 olmuştu.

Söz konusu dönemde benzin istasyonları, giyim, elektronik yapı malzemeleri ile yiyecek ve içecek mağazalarının satışları arttı.

Aynı dönemde mağaza dışı perakendecilerin, spor malzemeleri, hobi ürünleri, müzik enstrümanları ile kitapçıların, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı yerlerin ve mobilya mağazalarının satışlarındaki azalış öne çıktı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Nisan Ayında Perakende Satışlar Değişmedi - Son Dakika

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