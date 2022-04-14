ABD'de perakende satışlar martta artışını sürdürdü - Son Dakika
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ABD'de perakende satışlar martta artışını sürdürdü

14.04.2022 16:40
ABD'de perakende satışlar martta artışını sürdürdü

ABD'de perakende satışlar, yüksek enflasyona rağmen martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

ABD'de perakende satışlar, yüksek enflasyona rağmen martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 665,7 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların martta yüzde 0,6 artması yönündeydi. ABD'de 41 yılın zirvesine çıkan enflasyona rağmen yükselişini sürdüren perakende satışlar, şubat ayında yüzde 0,8 artmıştı.

Perakende satışlar, martta yıllık bazda ise yüzde 6,9'luk artış gösterdi.

Benzin fiyatlarındaki artış perakende satışlara yansıdı

Söz konusu dönemde perakende satışlardaki artışta, yükselen enerji maliyetinin etkisiyle benzin istasyonlarında yaşanan yüzde 8,9'luk artış etkili oldu.

Aynı dönemde, genel ürünlerin satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 5,4, spor, hobi ürünleri, müzik enstrümanları ve kitap mağazalarındaki satışlar ile elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 3,3'er ve giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 2,6 arttı.

Analistler, perakende satışların mart ayında çoğunlukla yükselen benzin ve gıda fiyatlarının etkisiyle arttığını ancak tüketicilerin yüksek enflasyon nedeniyle isteğe bağlı harcamaları kısma eğilimi gösterdiğini belirtti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı göstermişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, Benzin, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de perakende satışlar martta artışını sürdürdü - Son Dakika


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