ABD'de perakende satışlar mayısta beklentilerin aksine azaldı - Son Dakika
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ABD'de perakende satışlar mayısta beklentilerin aksine azaldı

15.06.2022 16:10
ABD'de perakende satışlar mayısta beklentilerin aksine azaldı

ABD'de perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD'de perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak 672,9 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların mayısta yüzde 0,2 artması yönündeydi. Beklentilerin aksine bu dönemde düşüş gösteren perakende satışlar, nisanda yüzde 0,7 artmıştı.

Perakende satışlar, mayısta yıllık bazda ise yüzde 8,1'lik artış kaydetti.

Söz konusu dönemde perakende satışlardaki düşüşte, motorlu araç ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışların yüzde 3,5 azalması etkili oldu.

Aynı dönemde elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 1,3, çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlar yüzde 1,1, mağaza dışı perakendecilerdeki satışlar yüzde 1 ve mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 0,9 azaldı.

Akaryakıt istasyonları satışları mayısta yüzde 4'lük artış gösterdi. Söz konusu dönemde gıda ürünlerinin satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 1,2, yiyecek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu yerlerdeki satışlar yüzde 0,7, spor, hobi ürünleri, müzik enstrümanları ve kitap mağazalarındaki satışlar yüzde 0,4 arttı.

Analistler, yüksek enflasyon, artan benzin fiyatları ve borçlanma maliyetlerinin tüketicilerin temel ihtiyaçları dışındaki harcamalarına zarar verdiğini belirtti.

ABD'de enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

YORUMLAR
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Perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,7 arttı Perakende satış hacmi yıllık yüzde 14,7 arttı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de perakende satışlar mayısta beklentilerin aksine azaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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