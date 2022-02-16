Üye Girişi
ABD'de perakende satışlar ocakta beklentileri aştı - Son Dakika

ABD'de perakende satışlar ocakta beklentileri aştı

16.02.2022 17:01
ABD'de perakende satışlar ocakta beklentileri aştı

ABD'de perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 artarak 649,8 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların ocakta yüzde 2 artması yönündeydi. Son 10 ayın en yüksek artışını gösteren perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında yüzde 2,5 azalmıştı.

Perakende satışlar, ocakta yıllık bazda ise yüzde 13'lük artış gösterdi.

Söz konusu dönemde satışlardaki en büyük artış, yüzde 14,5 ile mağaza dışı perakendecilerde yaşandı.

Mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 7,2, motorlu araç ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 5,7, yapı malzemelerinin satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 4,1, genel ürün mağazalarındaki satışlar yüzde 3,6, elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 1,9, gıda ürünlerinin satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 1,1 ve giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 0,7 arttı.

Söz konusu dönemde spor, hobi ürünleri, müzik enstrümanları ve kitap mağazalarındaki satışlar yüzde 3, benzin istasyonlarındaki satışlar yüzde 1,3, yiyecek içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlar yüzde 0,9 ve sağlık ile kişisel bakım mağazalarındaki satışlar yüzde 0,7 azaldı.

Analistler, perakende satışlara ilişkin son verilerin, enflasyondaki artışa rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının hafiflemesiyle tüketici harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de perakende satışlar ocakta beklentileri aştı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:39 Yeni tedavi yöntemiyle dünyada HIV virüsünü yenen 3'üncü kişi oldu
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 17:11:07. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de perakende satışlar ocakta beklentileri aştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement