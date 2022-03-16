ABD'de perakende satışlar şubatta beklentileri karşılayamadı - Son Dakika
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ABD'de perakende satışlar şubatta beklentileri karşılayamadı

16.03.2022 15:54
ABD'de perakende satışlar şubatta beklentileri karşılayamadı

ABD'de perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

ABD'de perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 658,1 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, perakende satışların şubatta yüzde 0,4 artması yönündeydi. Bu dönemde beklentileri karşılayamayan perakende satışlar, ocak ayında yüzde 4,9 artmıştı.

Perakende satışlar, şubatta yıllık bazda ise yüzde 17,6 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde satışlardaki en büyük artış yüzde 5,3 ile benzin istasyonlarında yaşandı.

Yiyecek içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlar yüzde 2,5, çeşitli mağaza perakendecilerindeki satışlar yüzde 1,9, spor, hobi ürünleri, müzik enstrümanları ve kitap mağazalarındaki satışlar yüzde 1,7 ve giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 1,1 arttı.

Söz konusu dönemde mağaza dışı perakendecilerin satışları ise yüzde 3,7, sağlık ile kişisel bakım mağazalarındaki satışlar yüzde 1,8, mobilya mağazalarındaki satışlar yüzde 1 ve elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 0,6 azaldı.

Analistler, perakende satışlardaki artışın şubat ayında yavaşladığını, artan enflasyonun tüketicilerin satın alma gücünü sınırladığını belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de perakende satışlar şubatta beklentileri karşılayamadı - Son Dakika


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