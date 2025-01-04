ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düştü

Ekonomi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Aralık-3 Ocak'ta bir önceki haftaya göre 1 azalarak 482'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 19 azaldı.

Perşembe gününü 75,77 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 75,93 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 73,13 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 73,10 dolar seviyesinde tamamlamıştı.