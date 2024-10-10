ABD'de Petrol Stokları Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Petrol Stokları Artıyor

Geçen hafta ABD'nin ham petrol stokları 5.8 milyon varil artarak 422.7 milyon varile ulaştı.

10.10.2024 09:47
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 5 milyon 800 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 800 bin varil artarak 422 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 400 bin varil artarak 382 milyon 900 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 6 milyon 300 bin varil azalarak 214 milyon 900 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 21-27 Eylül haftasında 97 bin varil artarak 13 milyon 832 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 389 bin varil azalışla 6 milyon 239 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 84 bin varil azalışla 3 milyon 794 bin varil oldu.

EIA'nın Ekim 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 220 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 540 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Petrol Stokları Artıyor - Son Dakika

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