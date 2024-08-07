ABD'de resesyon endişeleriyle New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de resesyon endişeleriyle New York borsası yükselişle açıldı

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesiyle hafta başında yaşanan satış baskısının ardından küresel piyasalardaki toparlanma eğilimi sürerken, New York borsası güne yükselişle başladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,60 artarak 39.230,09 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 1,01 artışla 5.293,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,56 artarak 16.622,31 puana yükseldi. Merkez bankalarının yetkililerinden gelen 'güvercin' mesajların etkileriyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

07.08.2024 17:00
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ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle hafta başında yaşanan satış baskısının ardından küresel piyasalardaki toparlanma eğilimi sürerken, New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,60 artarak 39.230,09 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,01 artışla 5.293,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,56 artarak 16.622,31 puana yükseldi.

Merkez bankalarının yetkililerinden gelen "güvercin" mesajların etkileriyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin beklenenden zayıf olmasına karşın resesyona benzemediğini ifade etmişti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida da bugün yaptığı açıklamada, mali piyasalarda keskin dalgalanmaların yaşandığını belirterek, "Mali piyasalar istikrarsızken faiz oranlarını yükseltmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan şirket bilançoları yeniden yatırımcıların odağına yerleşirken, Disney'in hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın park birimindeki işletme gelirinin azalmasının ardından yüzde 3'ün üzerinde düştü.

Amgen'in hisseleri, şirketin karının beklentileri karşılamaması sonrası yüzde 4'ü aşkın değer kaybetti. Super Micro Computer'ın hisseleri, şirketin karının beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 14'ün üzerinde düştü.

Airbnb'nin hisseleri de ikinci çeyrekte hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçlarının ve ABD'li müşterilerden gelen talebin yavaşladığına dair uyarısının ardından yüzde 14'ü aşkın değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de resesyon endişeleriyle New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika

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