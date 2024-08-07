ABD'de S&P 500 Endeksi'ndeki Dalgalanma Sonrası VIX Endeksi Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de S&P 500 Endeksi'ndeki Dalgalanma Sonrası VIX Endeksi Geriledi

ABD'de S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, küresel piyasalarda toparlanma eğilimiyle birlikte geriledi. Resesyon endişelerinin azalmasında ekonomik verilerin etkisi oldu.

07.08.2024 10:44
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ABD'de S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, küresel piyasalarda devam eden toparlanma eğiliminin ardından 27,71'ye geriledi.

ABD ekonomisinde resesyon endişesi nedeniyle pazartesi sert düşüşlerin yaşandığı küresel piyasalar, haftanın üçüncü işlem gününde toparlanma eğilimini sürdürdü.

ABD'de ekonomik verilerin üçüncü çeyrekte hala güçlü bir ekonomik büyümeye işaret etmesi resesyon endişelerinin azalmasında etkili oldu. Buna göre, Atlanta Fed 3. çeyreğe ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,5'ten, yüzde 2,9'a çıkardı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida da bugün yaptığı açıklamada, mali piyasalarda keskin dalgalanmaların yaşandığını belirterek, "Mali piyasalar istikrarsızken faiz oranlarını yükseltmeyeceğiz." dedi.

Açıklamaların ardından yendeki değer kaybı hızlanırken, dolar/yen paritesi bugün yüzde 1,67 artışla 146,7 seviyesinin üzerinde seyrediyor.

VIX Endeksi de pazartesi 4 yılın zirvesi 65,7'ye çıkmasının ardından 27,71'e kadar geriledi.

BoJ, ülkedeki hızlı ücret artışları nedeniyle 2007'den bu yana ilk defa mart ayında faiz artırımına gitmişti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, "şahinleşen" BoJ ve küresel piyasalarda artan resesyon endişeleriyle pazartesi yüzde 12,40 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de S&P 500 Endeksi'ndeki Dalgalanma Sonrası VIX Endeksi Geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de S&P 500 Endeksi'ndeki Dalgalanma Sonrası VIX Endeksi Geriledi - Son Dakika
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