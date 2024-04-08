ABD'de Şans Oyunlarına Harcama Artıyor

ABD'de şans oyunlarına yapılan harcama, 2023'te yıllık yüzde 5 artışla 113,3 milyar doları buldu.
Ülkenin en yaygın şans oyunlarından biri olan Powerball'da büyük ikramiyenin son olarak geçen hafta sonu 1,3 milyar dolara ulaşmasıyla piyango heyecanı yeniden arttı.
Söz konusu miktarın ülke tarihinin en büyük dördüncü ikramiye tutarına ulaşmasıyla Amerikalılar, sadece 2 dolar karşılığında hayatlarını değiştirecek miktarda parayı 292,2 milyonda bir de olsa kazanma şansını denedi.
Gelir dağılımındaki eşitsizliğin arttığı ABD'de insanların şans oyunlarına yönelik ilgisinin de son yıllarda arttığı görüldü.
Şans oyunlarına yapılan harcama son 5 yılda yaklaşık yüzde 25 arttı
AA muhabirinin Kuzey Amerika Eyalet ve Bölgesel Piyangolar Birliğinden (NASPL) edindiği bilgilere göre, ABD'de şans oyunlarına yapılan harcama geçen yıl 113,3 milyar dolara ulaştı.
Ülkede şans oyunlarına yapılan harcama 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 artarken, son 5 yılda yaklaşık yüzde 25'lik artış kaydetti.
Amerikalılar şans oyunlarına 2019'da 90,9 milyar dolar, 2020'de 89,6 milyar dolar, 2021'de 105,2 milyar dolar ve 2022'de 107,9 milyar dolar harcadı.
Ülkede şans oyunları satışlarının en çok yapıldığı eyalet 9,8 milyar dolarla Florida olurken, onu 9,2 milyar dolarlık satışla California takip etti.
İkramiye büyük olunca ilgi artıyor
NASPL tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sırasında birçok bölgede şans oyunu satışlarında artış görüldüğü belirtildi.
Salgın döneminde sinema ve konser salonlarının kapatıldığı, spor etkinliklerinin iptal edildiği, restoranlarda yemek yeme kısıtlamasının getirildiği ve pek çok kişinin seyahat etmekten kaçındığı anımsatılan açıklamada, o dönemde şans oyunu satışlarının artmasının büyük ölçüde insanların diğer eğlence türlerine katılamamalarından kaynaklandığına inanıldığı aktarıldı.
Açıklamada, son yıllarda görülen büyük ikramiyelerdeki artışı da dikkate almadan şans oyunları satışlarındaki büyümeyi ölçmenin zor olduğu belirtilerek, "Büyük ikramiye olunca, halkın heyecanı ve ilginin artması nedeniyle satışlar artma eğilimindedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
ABD tarihinin en büyük ikramiyesi 2,04 milyar dolar
ABD'de şans oyunlarında en büyük ikramiye tutarına 2022'de 2,04 milyar dolarla ulaşılmıştı.
Ülke tarihinin en büyük ikramiyesi 7 Kasım 2022'de California eyaletinde Powerball oynayan bir talihliye isabet etmişti.
NASPL verilerine göre, ABD'de 2019-2023 yılları arasında şans oyunları satışlarının toplam tutarları şöyle:
|Yıl
|Şans Oyunları Satış Tutarı (Milyar Dolar)
|2019
|90,9
|2020
|89,6
|2021
|105,2
|2022
|107,9
|2023
|113,3
Son Dakika › Ekonomi › ABD'de Şans Oyunlarına Harcama Artıyor - Son Dakika
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