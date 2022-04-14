ABD'de tüketici güveni nisanda beklentilerin aksine toparlanma gösterdi - Son Dakika
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ABD'de tüketici güveni nisanda beklentilerin aksine toparlanma gösterdi

14.04.2022 18:04
ABD'de tüketici güveni nisanda beklentilerin aksine toparlanma gösterdi

ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda aylık 6,3 puan artışla 65,7'ye yükselerek beklentilerin aksine toparlanma gösterdi.

ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda aylık 6,3 puan artışla 65,7'ye yükselerek beklentilerin aksine toparlanma gösterdi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni, nisanda geçen aya kıyasla 6,3 puan artarak 65,7'ye çıktı.

Piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösteren tüketici güven endeksinin, bu dönemde 59 değerini alması öngörülüyordu. Bu dönemde toparlanma gösteren tüketici güven endeksi, mart ayında 59,4 ile Ağustos 2011'den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, nisanda aylık 0,9 puan artarak 68,1'e çıktı. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 9,8 puan artışla 64,1'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güvenindeki artışın, güçlü iş gücü piyasasının tüketicilerin ücret beklentilerini desteklemesinden kaynaklandığını belirtti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Tüketici Güven Endeksi, Michigan Üniversitesi, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici güveni nisanda beklentilerin aksine toparlanma gösterdi - Son Dakika


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