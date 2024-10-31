ABD'de Tüketim Harcamaları Beklentinin Üzerinde Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Tüketim Harcamaları Beklentinin Üzerinde Artış Gösterdi

Eylülde kişisel tüketim harcamaları aylık %0,5, gelirler ise %0,3 arttı.

31.10.2024 16:47
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NEW ABD'de kişisel tüketim harcamaları, eylülde aylık yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, kişisel gelirler eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Eylülde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, ağustosta yüzde 0,2 olarak hesaplanmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise eylülde aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Piyasa beklentisi, bu dönemde verinin yüzde 0,4 yükseleceği yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları, ağustos ayında yüzde 0,3 artış göstermişti.

Fed'in enflasyon göstergesi yıllık bazda beklentilerin üzerinde

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 arttı. Eylülde piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşen endeks, yıllık bazda Şubat 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti. Endeks, ağustosta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,3 yükselmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Endeksteki aylık değişim piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, artışın yıllık bazda yüzde 2,6 olacağı tahmin ediliyordu. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,7 artmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Tüketim Harcamaları Beklentinin Üzerinde Artış Gösterdi - Son Dakika

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