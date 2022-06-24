ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentilerin aksine arttı - Son Dakika
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ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentilerin aksine arttı

24.06.2022 17:57
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentilerin aksine arttı

ABD'de yeni konut satışları, mayısta aylık yüzde 10,7 artışla 696 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

ABD'de yeni konut satışları, mayısta aylık yüzde 10,7 artışla 696 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 10,7 arttı. ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 696 bin yeni konut satıldı.

Piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösteren yeni konut satışlarının bu dönemde 588 bin olması öngörülüyordu. Yeni konut satışları, nisanda yüzde 12 azalışla 629 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,9'luk azalış kaydetti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 artarak 449 bin dolara yükseldi.

Analistler, konut fiyatlarının yüksek seyretmesi ve mortgage (konut kredisi) faiz oranının yüzde 6'ya yaklaşması nedeniyle konut satışlarındaki toparlanmanın geçici olabileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentilerin aksine arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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