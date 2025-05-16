ABD Ekonomisinde Tarife Belirsizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD Ekonomisinde Tarife Belirsizliği

ABD ekonomisinde gümrük tarifeleri ve Fed'in para politikaları üzerindeki belirsizlikler sürüyor.

16.05.2025 08:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerinin ABD ekonomisine etkilerine dair makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın (Fed) para politikaları stratejilerindeki belirsizlikleri işaret etmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD ile Çin arasında sağlanan geçici tarife uzlaşısı ve jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla oluşan iyimser havanın, ilave gümrük vergilerinin ekonomiler üzerindeki olası etkileri ve başta Fed olmak üzere birçok merkez bankasının politik belirsizlik içinde olması nedeniyle oluşan endişelere yerini bıraktığı gözleniyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki tarife gerilimi bir süreliğine yatışsa da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında uyguladığı ekonomi ve ticaret politikalarının sonuçlarına dair soru işaretleri varlığını koruyor.

"Daha sık ve potansiyel olarak daha kalıcı arz şoklarının olduğu bir döneme giriyor olabiliriz"

Tarifelerin ABD ekonomisine etkilerinin kısmen izlenmeye başlandığı bu dönemde Fed Başkanı Powell'ın para politikası stratejilerine ilişkin mesajları öne çıktı. Powell, ekonomik ortamın 2020'den bu yana önemli ölçüde değiştiğini ve Bankanın para politikası stratejisinin gözden geçirilmesinin bu değişikliklere ilişkin değerlendirmelerini yansıtacağını ifade etti.

Mevcut gözden geçirme sürecinde son 5 yılın deneyimi ışığında Bankanın stratejik çerçevesinin yönlerini yeniden ele alacaklarını belirten Powell, uzun vadeli politika faizi seviyesine dair birçok tahminin yükseldiğini belirterek, "Daha sık ve potansiyel olarak daha kalıcı arz şoklarının olduğu bir döneme giriyor olabiliriz" dedi. Mevcut gözden geçirme sürecinde son beş yılın deneyimlerinden öğrenilenler üzerine tartışmalar yürütüldüğünü belirten Powell, gelecek aylarda konsensüs bildirisindeki belirli değişikliklerin değerlendirilmesini tamamlamayı planladıklarını aktardı.

Öte yandan Orta Doğu turu kapsamında BAE'ye giden ABD Başkanı Donald Trump, ülkeyle yeni anlaşmalara imzaladı ve daha önce taahhüt edilen 1,4 trilyon dolarlık yatırımları hızlandırdı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ile BAE arasında 200 milyar doları aşan ticaret anlaşmaları yapıldığı, bu gelişmeyle Körfez bölgesindeki yatırım anlaşmalarının toplamının 2 trilyon doların üzerine çıktığı bildirildi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Üretici fiyatlarında Ekim 2023'ten bu yana ilk kez aylık bazda düşüş görüldü ve yıllık üretici enflasyonu Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de perakende satışlar, nisanda sabit kalması beklentilerine karşın yüzde 0,1 artış gösterdi.

Tahvil piyasalarında alış ağırlık seyir izleniyor

Bu gelişmeler ışığında ABD tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yüzde 4,43'ten işlem görüyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 2 yükselişle 3 bin 240 dolardan kapanırken yeni işlem gününde düşüş gösteriyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,7 azalışla 3 bin 217 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle günü 100,7 seviyesinden tamamlarken, yeni işlem gününde yatay seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 64,5 dolardan işlem görüyor.

Kurumsal tarafta, ABD Adalet Bakanlığının sigorta şirketi UnitedHealth'i olası bir dolandırıcılık nedeniyle soruşturduğuna yönelik çıkan haberler sonrasında şirketin hisseleri yüzde 11'e yakın değer kaybetti. Hafta başında UnitedHealth Group'un Üst Yöneticisi Andrew Witty istifa ettiğini açıklamış, şirket ayrıca 2025 yılı tahminlerini askıya almıştı.

Kripto para borsası Coinbase de hackerlerin müşteri verilerini çalmak amacıyla ABD dışındaki destek personeline rüşvet verdiğini ve bu bilgilerin kamuya açıklanmaması karşılığında 20 milyon dolar fidye talep ettiklerini bildirdi. Şirketin hisseleri yüzde 7,2 düştü.

Meta'nın hisseleri de yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesini ertelediğine dair haber sonrasında yüzde 2,4 geriledi.

Bu gelişmelerle New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,65 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif başladı.

Avro Bölgesi'nde gündem barış müzakereleri

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, Rusya ve Ukrayna'nın barış görüşmelerine ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Tarifelere ilişkin gelişmeler de gündemde yer alırken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile olumlu görüşme yaptığını ve tarifeler konusunda anlaşma için müzakereleri hızlandıracaklarını söyledi.

Bölgede dün açıklanan makroekonomik verilere göre, Avro Bölgesi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 ile beklentilerin altında büyüdü. İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi. İngiltere, G7 ülkeleri arasında bu dönemde en hızlı büyüyen ülke olarak öne çıktı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine çıkarma hedefini desteklediğini söylemesinin ardından savunma hisseleri değer kazandı.

ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy ise ticarette korumacılık ve belirsizliklerin ABD'nin ekonomik güvenine olumsuz etki ettiğini söyledi. Villeroy, şu anda bir döviz savaşları durumunda değil, bir ticaret savaşı durumunda olunduğuna işaret etti.

Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 yüzde 0,72, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Asya'da Japonya beklentilerin üzerinde daraldı

Asya tarafında ise makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve önemli şirketler bilançolarının beklentileri karşılayamamasıyla karışık bir seyir izleniyor.

Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,7 ile beklentilerin çok üzerinde daralma kaydetti. Piyasa öngörülerinde Japonya ekonomisinin yüzde 0,3 küçülmesi bekleniyordu.

Söz konusu verilerin ardından açıklama yapan BoJ Üyesi Toyoaki Nakamura, ABD tarifelerindeki belirsizlik nedeniyle faiz artışlarına ara verilmesi çağrısında bulundu. Nakamura, Bankanın ABD ticaret politikasına ilişkin aşırı yüksek belirsizliğin şirket ve hanehalkı faaliyetlerini nasıl etkileyebileceği konusunda gerekli dikkati göstererek para politikasını "dikkatle" yönlendirmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Japonya'da sanayi üretimi mart ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık olarak yüzde1 artış kaydetti.

Ayrıca Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın gelirlerinin, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttığı bildirildi. Ocak-Mart 2025 dönemine ait mali bilançosunu açıklayan şirketin gelirleri, 236,5 milyar yuan (32,6 milyar dolar) oldu. Şirketin bulut bilişim hizmetleri birimi Cloud Intelligence'ın gelirleri yüzde 18 artışla 30,1 milyar yuana (4,18 milyar dolar) ulaştı.

Analistler, Alibaba'nın açıkladığı finansal sonuçların yatırımcı beklentilerini karşılamadığını belirtti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 gerildi.

Yurt içinde gözler barış müzakerelerinde

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kaybederek 9.541,30 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 10.887,00 puanda işlem gördü.

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yürütülen barış görüşmeleri yakından takip ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 düşüşle 38,7060'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,4 artışla 38,8480 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, konut satışları, işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 Türkiye, nisan ayı konut satışları

10.00 Türkiye, mart ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, nisan ayı konut başlangıçları

15.30 ABD, nisan ayı inşaat izinleri

17.00 ABD, mayıs ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Jerome Powell, istanbul, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Ekonomisinde Tarife Belirsizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı
Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Uzmanlardan altın uyarısı Sakın aldanmayın Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Ali Koç’a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
İrem Derici’den sevgilisine şaşırtan teklif İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
10:14
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
09:53
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı 100’den fazla ölü var
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
Katar’daki Trump’ın aklı İstanbul’da Yine Putin’le ilgili konuştu
Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu
15:42
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
15:42
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
15:29
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti
Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
15:26
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt
Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
15:19
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 11:17:05. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Ekonomisinde Tarife Belirsizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.