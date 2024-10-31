ABD Ham Petrol Stokları 500 Bin Varil Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Ham Petrol Stokları 500 Bin Varil Azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 425,5 milyon varile geriledi, üretim arttı.

31.10.2024 08:46
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 500 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 500 bin varil azalarak 425 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artarak 385 milyon 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azalarak 210 milyon 900 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 19-25 Ekim haftasında 9 bin varil artarak 13 milyon 935 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 456 bin varil azalışla 5 milyon 975 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 149 bin varil artışla 4 milyon 261 bin varil oldu.

EIA'nın Ekim 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 220 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 540 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Ham Petrol Stokları 500 Bin Varil Azaldı - Son Dakika

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