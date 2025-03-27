ABD Ham Petrol Stokları Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Ham Petrol Stokları Azaldı

ABD'nin ham petrol stokları geçen hafta 3.3 milyon varil azaldı, günlük üretim ise arttı.

27.03.2025 09:23
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalışla 433 milyon 600 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil artarak 396 milyon 100 bin seviyesine çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 400 bin varil düşüşle 239 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 15- 21 Mart haftasında 1000 varil artarak 13 milyon 574 bin varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol ithalatı da geçen hafta önceki haftaya göre günlük 810 bin varil artışla 6 milyon 195 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 35 bin varil azalışla 4 milyon 609 bin varil oldu.

EIA'nın "Mart 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 610 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Ham Petrol Stokları Azaldı - Son Dakika

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