ABD İstanbul Başkonsolosu Darnell, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Darnell, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Daria Darnell, "spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı", "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", "haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Şahika Ercümen'in ilham veren bir şahsiyet olduğunu ve dünya çapındaki yeteneğini önemli amaçlar için kullandığını ifade eden Darnell, "Meme kanserine dikkat çekmek için çekilmiş bu fotoğrafı çok güzel ve bu yılın başlarında İstanbul Boğazı'ndan deniz atıklarının temizlenmesine odaklanan bir etkinlikte kendisiyle tanışmaktan onur duydum." diye konuştu.

Darnell, İstanbul'un üzerindeki hilal şeklindeki fotoğrafın, şehrin derin tarihine ve eşsiz güzelliğine dair düşünceleri çağrıştırdığını ifade ederek, son iki yıldır burada hizmet etme fırsatına sahip olduğu için şanslı olduğunu dile getirdi.

İzmir'deki iple erişim teknisyeninin fotoğrafını da çok beğendiğini ifade eden Darnell, "Ne muhteşem bir çalışma ortamı. Türkiye, yenilenebilir kaynaklardan gelen enerji miktarını artırmada büyük ilerleme kaydetti." değerlendirmesinde bulundu.