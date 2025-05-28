ABD-Japonya Ticaret Görüşmesi Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

ABD-Japonya Ticaret Görüşmesi Bekleniyor

28.05.2025 11:20
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ABD ile Japonya, ticaret tarifeleri için görüşmek üzere bu hafta bir araya gelecek.

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/TUNAHAN KÜKÜRT - ABD ile en önemli ticaret ortaklarından Japonya arasında geçen yıl toplam mal ticareti hacmi 227,9 milyar dolara ulaşırken, iki ülkenin üst düzey yetkililerinin bu hafta ticaret tarifelerini görüşmek üzere ABD'de bir araya gelmesi bekleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ABD yönetiminin korumacı ticaret politikaları kapsamında uygulamaya koyduğu tarifeler ve bu konudaki yeni gelişmeler, küresel piyasalarda yön belirleyici olmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerde sıklıkla değişen politikalarının küresel ticareti sekteye uğratacağı kaygılarının artmasına neden olurken, ABD'nin diğer ülkelerle yapacağı muhtemel tarife görüşmelerine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD-Japonya görüşmesi bekleniyor

Bu kapsamda ilk anlaşma bu ayın ilk haftasında İngiltere ile gerçekleştirildi. Başkan Trump'tan daha fazla ülkeyle anlaşma yapması beklenirken, gözler ülkenin büyük ticaret ortaklarından Çin, Japonya ve Avrupa Birliği'ne çevrildi.

Daha önce birkaç kez tarafların görüştüğü ancak resmi bir anlaşmanın olmadığı Japonya ile bu hafta da bir görüşmenin daha yapılması planlanıyor. Tarafların bu görüşmeden sonuçsuz ayrılması durumunda gözler gerçekleştirilecek G7 Liderler Zirvesi'nde olacak.

Trump ile Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun 15-17 Haziran tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek zirvede bir araya gelmesi beklenirken, konuya ilişkin bilgi veren Japonya Dışişleri Bakanlığı, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ekonomik ilişkileri ele aldı.

Görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan İşiba, Japonya'nın ABD ile işbirliği yaparak yatırım ve istihdam oluşturma yönündeki tutumunda değişiklik olmadığını belirterek, "Ekonomik güvenlik alanı dahil daha fazla ikili işbirliğine ihtiyaç duyulduğu konusunda anlaştık." dedi. İşiba, haziranda Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi marjında Trump ile ikili düzeyde bir araya gelmeyi planladığını kaydetti.

Japonya, ABD'nin en büyük 7. ticaret ortağı

Bu gelişmelerin ışığında ABD ile Japonya arasındaki olası görüşme öncesinde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi verileri gündeme geldi. Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, 2024 yılında ABD ile Japonya arasındaki toplam mal ticareti hacmi yaklaşık 227,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ABD'nin Japonya'ya yaptığı ihracat 79,7 milyar dolar olurken, Japonya'dan gerçekleştirdiği ithalat ise 148,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ocak-mart dönemi itibarıyla ABD ile Japonya'nın dış ticaret hacmi yaklaşık 58 milyar dolar oldu. ABD'nin bu ülkeye ihracatı söz konusu dönemde 19,7 milyar düzeyinde gerçekleşirken, bu ülkeden sağladığı alım 38,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Böylece Japonya, ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında 7. sırada yer aldı.

ABD'nin ithalatında taşıt araçları öne çıkıyor

İkili ticarette sektörel dağılımlara baktığımızda ocak-mart döneminde ABD'nin Japonya'ya gerçekleştirdiği ihracatta 3,1 milyar dolarla petrol ve petrokimya ürünleri ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 2 milyar dolarla ilaç sektörü, 1,9 milyar dolarla makine ve teçhizat sektörü, 1,8 milyar dolarla tıbbi teknoloji sektörü ile 1,5 milyar dolarla havacılık ve uzay sanayisi izledi.

Aynı dönemde Japonya'nın ABD'ye yaptığı ihracatta başı çeken sektör 12,6 milyar dolarla taşıt araçları sektörü bulundu. Onu, 8,4 milyar dolarla makine ve teçhizat sektörü, 4,9 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü, 2 milyar dolarla ilaç sektörü ile 1,8 milyar dolarla tıbbi teknoloji sektörü takip etti.

Tarifeler küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği korkularını körükledi

Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da karşılıklılık esasına dayalı gümrük tarifelerini açıklamıştı. Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi getirildi. Ayrıca Trump, o tarihte ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasının da yürürlüğe girdiğini duyurdu. Trump 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler kapsamında Japonya'ya yüzde 24 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Bu doğrultuda ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla tarifeler üzerinden sorun yaşaması küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği korkularını körükledi. Tarifelerin büyüme ve enflasyonda olumsuz baskı oluşturabileceğine ilişkin endişeler küresel çapta risk algısının yüksek kalmasına yol açarken, ülkelerin ekonomi politikaları oluşturmalarını güçleştirdi.

Devam eden süreçte ABD ile diğer ülkeler arasında gerçekleşmesi planlanan ticaret görüşmeleri yatırımcıların odağına yerleşirken, tarifelerin etkilerinin izlenebileceği makroekonomik verilerden alınacak sinyaller piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Bu değerlendirmelerin paralelinde Japonya'nın ihracatı nisan ayında yüzde 2 artarak beklentilerin altında kaldı. Önceki ay ihracat yüzde 3,9 artış göstermişti. İthalat ise yüzde 2,2 azaldı. Böylece dış ticaret açığı 115,8 milyar yen (yaklaşık 800 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Analistler, ABD'nin otomobillere uyguladığı yüzde 25'lik tarifelerin, Japonya ekonomisinin büyümesinde kritik rol oynayan otomotiv sektörünü baskıladığını ve bu etkinin önümüzdeki dönemde makroekonomik verilerde daha belirgin şekilde hissedilebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Japonya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD-Japonya Ticaret Görüşmesi Bekleniyor - Son Dakika

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