ABD'li bankacılık devi Türkiye için "fırsat" tahmininde bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'li bankacılık devi Türkiye için "fırsat" tahmininde bulundu

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Bank of America (BofA) Türk bankalarıyla yeni bir rapor yayımladı. Raporda Türk bankalarının net faiz marjı toparlanmasının makro ihtiyati tedbirler nedeniyle geciktiği ancak 2025'te fırsatların artacağı belirtildi. BofA, özel bankaların cazip fırsatlar sunduğunu ifade ederken kamu bankaları için ise düşük performans öngörüyor.

21.10.2024 11:10  Güncelleme: 11:29
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ABD merkezli yatırım bankası BofA Türk bankalarına ilişkin bir rapor yayınladı. Bankaların karlılık oranlarının hesaplandığı raporda özel bankaların cazip kampanyalar ile öne çıktığı belirtildi. Kamu bankalarında yeniden değerlendirme için sınırlı bir alan olduğuna işaret edilen raporda, Halkbank ve Vakıfbank için "düşük performans" kaydedildi.

David Taranto ve Zümrüt İmamoğlu imzalı raporda, makro ihtiyati tedbirlerin beklentilere göre daha geniş ve kalıcı olması nedeniyle Türk bankalarının net faiz marjındaki toparlanmanın hareketli bir hedef olduğu belirtildi.

"VARLIK KALİTESİ DÖNGÜSÜ YÖNETİLEBİLİR DÜZEYDE"

Faiz indirimlerinin Türk bankalarının uzun süredir devam eden gelir problemine de bir çözüm olabileceği ifade edildi. Raporda, yaklaşan varlık kalitesi döngüsü de yönetilebilir düzeyde görüldü.BofA, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi'yi tercih etmeye devam ettiğini, cazip alım fırsatı olarak 2024 yılının ikinci yarısında da banka bilançolarında zayıflama öngördüğünü belirtti.

2025'TE FIRSATLAR ARTACAK!

BofA, yüksek kaliteli EPS büyümesi döneminin başladığını ve enflasyon ile net varlık büyümesindeki iyileşmenin bu süreci desteklediğine dikkat çekiyor. Özellikle yeniden değerleme sürecinin 2025'te yoğunlaşacağı belirtilerek, yatırımcılara erken rezervasyon avantajlarından yararlanma çağrısında bulunuluyor. Banka analizinde Türk bankaları için hedef fiyatlar şöyle sıralandı:

ABD'li bankacılık devinden Türkiye tahmini

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Son Dakika Ekonomi ABD'li bankacılık devi Türkiye için 'fırsat' tahmininde bulundu - Son Dakika

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