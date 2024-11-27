ABD Mal Ticareti Açığı Ekim'de Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD Mal Ticareti Açığı Ekim'de Düştü

ABD Mal Ticareti Açığı Ekim\'de Düştü

ABD'de mal ticareti açığı, ekimde yüzde 8,8 azalarak 99,1 milyar dolara geriledi.

27.11.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de mal ticareti açığı, ekimde aylık yüzde 8,8 azalışla 99,1 milyar dolara düştü.

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 8,8 azalarak 99,1 milyar dolara indi.

Mal ticareti açığına ilişkin piyasa beklentisi 102,2 milyar dolar olması yönündeydi. Mal ticareti açığı, eylülde 108,7 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 5,6 milyar dolar azalışla 168,7 milyar dolara ve mal ithalatı 15,2 milyar dolar düşüşle 267,8 milyar dolara geriledi.

Toptan eşya stoklarının tutarı ekimde aylık yüzde 0,2 artarak 905,1 milyar dolara, perakende stoklarının tutarı yüzde 0,1 artışla 824,7 milyar dolara çıktı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Mal Ticareti Açığı Ekim'de Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: “Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek“ diyordu Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: "Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek" diyordu
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
07:30 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu
07:21 Piyasalarda sahte dolar krizi Piyasalarda sahte dolar krizi
07:06 Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırdı Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 18:45:39. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Mal Ticareti Açığı Ekim'de Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.