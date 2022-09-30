Fed Başkan Yardımcısı Brainard: "Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek" - Son Dakika
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Fed Başkan Yardımcısı Brainard: "Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek"

30.09.2022 16:44
Fed Başkan Yardımcısı Brainard: "Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekeceğini belirterek, para politikası sıkılaşmasında erken çekilmekten kaçınmaya kararlı olduklarını ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekeceğini belirterek, para politikası sıkılaşmasında erken çekilmekten kaçınmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Brainard, Fed Yönetim Kurulu ve New York Fed tarafından düzenlenen konferansta para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha sıkı finansal koşulların etkisinin farklı sektörler üzerinden görülmesinin ve enflasyonu düşürmesinin zaman alacağını aktaran Brainard, "Enflasyonun hedefe döndüğüne dair güvene sahip olmak için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek." ifadesini kullandı.

Brainard, para politikası sıkılaşmasında erken geri çekilmekten kaçınmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Fed'in risklerin bir noktada daha belirgin şekilde iki taraflı hale gelebileceğinin farkında olduğuna işaret eden Brainard, belirsizliğin halihazırda yüksek olduğunu kaydetti.

Brainard, "ABD ve yurt dışında enflasyon çok yüksek ve ek enflasyonist şok riski göz ardı edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Çin'deki Kovid-19 karantina önlemleri veya hava koşulları nedeniyle arz kesintilerinin uzaması veya ağırlaşması riski olduğuna dikkati çeken Brainard, Fed'in başka olumsuz şokların ortaya çıkmasıyla daha da kötüleşebilecek finansal kırılganlıklara karşı dikkatli olduğunu aktardı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fed Başkan Yardımcısı Brainard: 'Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fed Başkan Yardımcısı Brainard: "Para politikasının bir süre kısıtlayıcı olması gerekecek" - Son Dakika
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