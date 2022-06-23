ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 29,6 arttı - Son Dakika
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ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 29,6 arttı

23.06.2022 16:11
ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 29,6 arttı

ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 29,6 artarak 291,4 milyar dolara yükseldi.

ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 29,6 artarak 291,4 milyar dolara yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2022'nin ocak-mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 29,6 artarak 291,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 273,5 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi ise 217,9 milyar dolardan 224,8 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,7 seviyesindeydi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 29,6 arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ABD'nin cari açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 29,6 arttı - Son Dakika
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