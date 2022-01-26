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ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika

ABD'nin ham petrol stokları arttı

26.01.2022 22:18
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 400 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 400 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 400 bin varil (yüzde 0,6) artarak yaklaşık 416 milyon 200 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 590 milyon 800 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları, 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,5) artışla 247 milyon 900 bin varile çıktı.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 509 bin varil azalarak 6 milyon 236 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 186 bin varil artarak 2 milyon 796 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 15-21 Ocak haftasında 106 bin varil azalarak yaklaşık 12 milyon 49 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Ocak 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 11 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 240 bin varil olması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika Ekonomi


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