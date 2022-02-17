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ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika

ABD'nin ham petrol stokları arttı

17.02.2022 08:34
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 100 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 100 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 100 bin varil (yüzde 0,3) artarak yaklaşık 411 milyon 500 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 800 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon 700 bin varil (yüzde 0,5) azalışla 584 milyon 800 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları, 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,5) azalışla 247 milyon 100 bin varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 599 bin varil azalarak 5 milyon 790 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 829 bin varil azalarak 2 milyon 271 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 5-11 Şubat haftasında 6 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 61 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika Ekonomi


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