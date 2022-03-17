ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika
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ABD'nin ham petrol stokları arttı

17.03.2022 09:04
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 300 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 300 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 300 bin varil (yüzde 1,1) artarak yaklaşık 415 milyon 900 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 867 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 2 milyon varil (yüzde 0,3) azalışla 575 milyon 500 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 3 milyon 600 bin varil (yüzde 1,5) azalışla 241 milyon varil oldu.

Petrol üretimi sabit kaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 76 bin varil artarak 6 milyon 395 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 514 bin varil artarak 2 milyon 936 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 5-11 Mart haftasında sabit kalarak yaklaşık 12 milyon 41 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Şubat 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesi olan 12 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika


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