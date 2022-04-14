ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika
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ABD'nin ham petrol stokları arttı

14.04.2022 09:13
ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 9 milyon 400 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 9 milyon 400 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9 milyon 400 bin varil (yüzde 2,3) artarak yaklaşık 421 milyon 800 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 900 bin varil (yüzde 0,7) azalışla 560 milyon 700 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 3 milyon 600 bin varil (yüzde 1,5) azalışla 233 milyon 100 bin varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 305 bin varil azalarak 5 milyon 995 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 513 bin varil azalarak 2 milyon 180 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 2-8 Nisan haftasında 5 bin varil azalarak yaklaşık 12 milyon 243 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Nisan 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesine ulaşarak 13 milyon varil olması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları arttı - Son Dakika


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