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Brent petrolün varil fiyatı 80,14 dolar - Son Dakika

Brent petrolün varil fiyatı 80,14 dolar

06.01.2022 09:02
Brent petrolün varil fiyatı 80,14 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,14 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,14 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,80 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 80,14 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,21 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin benzin stoklarındaki yükseliş etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ABD'nin benzin stokları geçen hafta 10 milyon 100 bin varil (yüzde 4,5) artışla 232 milyon 800 bin varile yükseldi.

Benzin stoklarında Nisan 2020'den bu yana en büyük artışın gerçekleştiği ABD'de, talebin azaldığına yönelik veriler fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Öte yandan, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon 100 bin varil (yüzde 0,5) azalarak, yaklaşık 417 milyon 900 bin varil oldu. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi. Piyasa beklentisinin gerisinde kalan stok azalışı da fiyatların düşüşünü destekledi.

Uzmanlar, Kovid-19 salgınında Omicron varyantı nedeniyle ülkede halkın tedbirli yaklaşarak seyahatlerini azalttığına ve bu nedenle benzin stoklarındaki artış trendinin gelecek haftalarda da sürebileceğine işaret ediyor. Ülkede düşen yakıt talebi karşısında tedarikin bir kısmının rafinerilerde depolandığı belirtiliyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlayabileceğine yönelik sinyali de riskli varlıklar üzerinde baskı yaratarak, petrol piyasalarını negatif etkiliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun şubatta da günlük petrol üretiminin kademeli artırılmaya devam edileceğinin duyurulması fiyatları baskılamayı sürdürüyor. Kararın, grubun kalan 2,96 milyon varillik petrol arzını da eylüle kadar piyasaya sürmekte kararlı olduğuna işaret ettiği belirtiliyor.

Omicron varyantına rağmen talep toparlanmasının sürmesi, düşük stoklar ve muhtemel arz kesintilerinin yarattığı kırılganlıklar nedeniyle, piyasaların gelecekte daha fazla petrole ihtiyaç duyabileceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,22 ile 80,38 dolar aralığının direnç, 79,76 ile 79,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 80,14 dolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Brent petrolün varil fiyatı 80,14 dolar - Son Dakika
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