ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Son Dakika
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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

20.04.2022 18:30
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 8 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 milyon varil (yüzde 1,9) azalarak yaklaşık 413 milyon 700 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon 500 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 4 milyon 700 bin varil (yüzde 0,8) azalışla 556 milyon varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 800 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 232 milyon 400 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 159 bin varil azalarak 5 milyon 837 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 2 milyon 90 bin varil artarak 4 milyon 270 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 9-15 Nisan haftasında 84 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 328 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Nisan 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesine ulaşarak 13 milyon varil olması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Son Dakika


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