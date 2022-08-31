ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı - Son Dakika
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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

31.08.2022 18:10
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalarak 418,3 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 3 milyon 100 bin varil azalışla 450 milyon varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 200 bin varil azalışla 214,5 milyon varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 216 bin varil azalışla 5 milyon 956 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 210 bin varil azalışla 3 milyon 967 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 20-26 Ağustos haftasında 109 bin varil artarak 12 milyon 518 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Ağustos 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 860 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı - Son Dakika

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