ABD Petrol Stokları 6.2 Milyon Varil Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD Petrol Stokları 6.2 Milyon Varil Arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6.2 milyon varil artarak 439.8 milyon varile yükseldi.

03.04.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 200 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 200 bin varil artışla 439 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 6 milyon 37 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil artarak 396 milyon 400 bin seviyesine çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 600 bin varil düşüşle 237 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 22-28 Mart haftasında 6 bin varil artarak 13 milyon 580 bin varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol ithalatı da geçen hafta önceki haftaya göre günlük 271 bin varil artışla 6 milyon 466 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 728 bin varil azalışla 3 milyon 881 bin varil oldu.

EIA'nın "Mart 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 610 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Petrol Stokları 6.2 Milyon Varil Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Bakan Şimşek ’hazırız’ diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor Bakan Şimşek 'hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor
Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı
Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı
Süleyman Soylu: İmamoğlu’nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi Süleyman Soylu: İmamoğlu'nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi
Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi
Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek 2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum

09:58 Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
03:38 ABD’li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur
02:16 Trump’tan dünyaya vergi yağmuru Listede Türkiye de var Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var
14:36 Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan’la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu’ndan teşekkür geldi Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan'la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu'ndan teşekkür geldi
14:35 Altın fiyatları düşer mi Uzman isim tek tek anlattı Altın fiyatları düşer mi? Uzman isim tek tek anlattı
14:34 2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek 2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek
14:33 Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
14:19 Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi
14:12 Süleyman Soylu: İmamoğlu’nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi Süleyman Soylu: İmamoğlu'nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi
14:10 Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı
13:58 Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı
13:56 Bakan Şimşek ’hazırız’ diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor Bakan Şimşek 'hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor
13:53 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 10:26:58. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Petrol Stokları 6.2 Milyon Varil Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement