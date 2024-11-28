ABD Petrol Stokları Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Petrol Stokları Düşüşte

ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 1.8 milyon varil azaldı, benzin stokları ise arttı.

28.11.2024 09:46
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 800 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 800 bin varil azalarak 428 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artarak 390 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 3 milyon 300 bin varil artışla 212 milyon 200 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 16-22 Kasım haftasında 295 bin varil artarak 13 milyon 937 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 600 bin varil azalarak 6 milyon 83 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 285 bin varil artışla 4 milyon 663 bin varil oldu.

EIA'nın Kasım 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 230 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

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