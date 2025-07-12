Adana-Bosna Hersek Ticaretine Davet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Adana-Bosna Hersek Ticaretine Davet

Adana-Bosna Hersek Ticaretine Davet
12.07.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeki Kıvanç, Adana'nın Bosna Hersek ile ticarette büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın Bosna Hersek ile ticarette çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde, Bosna Hersek Zenica-Doboy Kantonu Ekonomi Bakanı Samir ibonji ve beraberindeki heyetin katılımıyla "Türkiye - Bosna Hersek Ticari İlişkilerini Geliştirme Etkinliği" düzenlendi. Etkinlik öncesinde, 11 Temmuz 1995 tarihinde yaşanan ve tüm dünyanın hafızasında derin izler bırakan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Türkiye ve Bosna Hersek milli marşları eşliğinde katılımcılar, hayatını kaybeden masumları andı.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, konuşmasına Srebrenitsa'da hayatını kaybedenleri anarak başladı. Başkan Kıvanç, "Bugün ayrıca tarihin acı bir sayfasının, insanlığın utanç tablolarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümündeyiz. Srebrenitsa'da yaşamını yitiren 8 bini aşkın masum insanı rahmetle anıyor, ailelerine ve tüm Bosna halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

"Adana'nın Bosna Hersek ile ticaretteki payı artırılmalı"

Konuşmasında Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkilerin istikrarlı şekilde ilerlediğine dikkat çeken Kıvanç, "2024 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar doları aşmıştır. 2025'in ilk beş ayında Türkiye'nin Bosna Hersek'e ihracatı 333,4 milyon dolar, ithalatı ise 119,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Adana'nın bu dönemde Bosna Hersek'e ihracatı 3,7 milyon dolar, ithalatı ise sadece 247 bin dolar seviyesindedir. Adana'nın Türkiye genelindeki toplam ihracat içindeki payı yüzde 1,1, ithalat payı ise yalnızca yüzde 0,2'dir. Adana, Bosna Hersek ile ticarette çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahiptir" ifadelerini kullandı.

Kıvanç, karşılıklı yatırım ve iş birlikleri açısından özellikle metal-makine, plastik, kimya, gıda ve tekstil gibi sektörlerin ön plana çıktığını belirtti. Yumurtalık- Ceyhan bölgesinin, Türkiye'nin en stratejik yatırım alanlarından biri haline geldiğini vurgulayan Kıvanç, "Adana, sahip olduğu sanayi altyapısı, nitelikli iş gücü, lojistik avantajları ve yatırım dostu ortamı ile bölgenin parlayan yıldızıdır. Yumurtalık-Ceyhan bölgesi, Marmara'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci körfezine ev sahipliği yapmasının yanı sıra, enerji ve petrokimya sektörlerinde yatırım üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Siz değerli Bosna Hersekli iş insanlarını, bu büyük potansiyeli değerlendirmeye ve Adana'da yatırım yapmaya davet ediyoruz"diye konuştu.

Srebrenitsa'da yaşanan insanlık dramına değinerek konuşmasına başlayan Bosna Hersek Zenica-Doboy Kantonu Ekonomi Bakanı Samir ibonji ise, "Bugün, sadece Bosna Hersek'in değil, tüm dünyanın ortak hafızasında yer alan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümüdür. Ne yazık ki bu trajedi son olmadı. Bugün aynı ideolojiler, aynı sloganlar Gazze'de tekrar ediyor. Güçlü bir Bosna Hersek, güçlü bir Türkiye demektir" şeklinde konuştu.

"Adana ile ticaretimizi büyütmek istiyoruz"

Türkiye ile ekonomik ilişkileri daha ileriye taşımak için sahada olduklarını vurgulayan Samir ibonji, Türkiye'ye yönelik duygusal yakınlığın ticarete tam olarak yansımadığına dikkat çekti. ibonji,"Birbirimizi seviyoruz ama maalesef yeterince ticaret yapmıyoruz. Bu nedenle, sık sık Türkiye'nin çeşitli önemli yerlerini ziyaret ediyorum. Bizim bölgemizde, 26 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Demir-çelik ve metal sanayiinde çok güçlüyüz. Avrupa'da üretilen araçlarda bizim ürettiğimiz parçalar yer alıyor. Aynı zamanda mobilya, çimento, enerji ve kağıt üretiminde de iddialıyız. Köln'de düzenlenen fuarda Bosna Hersek, masif mobilya dalında tasarım ödülünü kazandı. Türkiye ile bu alanlarda çok daha fazla iş birliği yapabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

Etkinlikte, her iki ülkenin sanayi ve ticaret yapılarının entegrasyonu ile ilgili somut adımlar atılması, karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve yatırımcı rehberlik faaliyetlerinin güçlendirilmesi konularında mutabakata varıldı. Etkinlik, soru-cevap oturumunun ardından sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Dünya, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana-Bosna Hersek Ticaretine Davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Silah bırakan PKK’lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz Silah bırakan PKK'lı gruptan açıklama: Silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz
İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı İki ay önce nikah masasına oturan Kadir Ezildi eşiyle kına gecesinde göbek attı
Sürecin mimarı Bahçeli’den PKK’nın silah bırakmasına ilk yorum Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum
Asensio Fenerbahçe için İstanbul’a geliyor Asensio Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe Abdou Aziz Fall’ın transferini açıkladı Fenerbahçe Abdou Aziz Fall'ın transferini açıkladı
Fenerbahçe’de anlaşmalar üst üste Kanarya, Gent ile el sıkıştı Fenerbahçe'de anlaşmalar üst üste! Kanarya, Gent ile el sıkıştı
Şahan Gökbakar’ın kaçak iskelesi yıkıldı Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül’ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusunda gerginlik çıktı: Katil!
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor

10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
08:15
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
21:51
Anında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
Anında soruşturma başlatıldı! CHP lideri Özel: Baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var
14:23
İki yıldız arasında duygusal veda Modric Arda’ya bakın ne verdi
İki yıldız arasında duygusal veda! Modric Arda'ya bakın ne verdi
14:07
Bodrum FK’dan ayrılan Bardhi Süper Lig’de kaldı
Bodrum FK'dan ayrılan Bardhi Süper Lig'de kaldı
14:07
Ölen adamın vasiyeti şaşırttı Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı
Ölen adamın vasiyeti şaşırttı! Cenazesinde helikopterden para yağdırıldı
14:06
PKK’nın yaktığı silahların son hali İşte törenden kare kare tüm detaylar
PKK'nın yaktığı silahların son hali! İşte törenden kare kare tüm detaylar
14:00
Barcelona ve Bayern Münih’ten milli yıldızımıza kanca
Barcelona ve Bayern Münih'ten milli yıldızımıza kanca
13:46
LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı
13:39
Hande Erçel’den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
Hande Erçel'den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
13:01
Fenerbahçe’yi değil Beşiktaş’ı seçti Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
Fenerbahçe'yi değil Beşiktaş'ı seçti! Karakartal yeni sağ bekine kavuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2025 11:14:29. #7.12#
SON DAKİKA: Adana-Bosna Hersek Ticaretine Davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.