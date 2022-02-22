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Adana'da 2 günde binlerce arı telef oldu - Son Dakika

Adana'da 2 günde binlerce arı telef oldu

22.02.2022 08:50

Adana'da 2 günde binlerce arı telef oldu 30 yıldır arıcılık yapan Aytekin Kunt, arılarının ölümüne zirai ilaçlamanın neden olduğunu ileri sürdü Adana'nın Kozan ilçesinde 200 kovanda bulunan binlerce arı telef oldu.

Adana'da 2 günde binlerce arı telef oldu

30 yıldır arıcılık yapan Aytekin Kunt, arılarının ölümüne zirai ilaçlamanın neden olduğunu ileri sürdü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 200 kovanda bulunan binlerce arı telef oldu. 30 yıldır arıcılık yapan Aytekin Kunt, arılarının ölümüne zirai ilaçlamanın neden olduğunu ileri sürdü.

Arı kovanlarını Güneri Mahallesindeki narenciye arazilerinin bulunduğu alana getiren Aytekin Kunt'un 400 kovandan oluşan arılarının yarısı 2 gün içinde telef oldu. Her kovan da binlerce arı olduğunu ve 200 kovanda arı kalmadığını söyleyen Kunt, kovanlar önünde telef olan arılarının denetimsiz zirai ilaçlama yüzünden öldüğünü iddia etti.

Arıların en önemli döneminde bilinçsiz ilaçlama ve denetim olmadığı için telef olduğunu söyleyen Aytekin Kunt, 1 yıllık emeğinin heba olduğunu arı ölümlerinin önüne geçilemediğini söyledi. Arı ölümlerine neden olanlara tepki gösteren Kunt, "30 yıldır arıcılık yapıyorum. 400 kovan arım var. Sadece ilaç bayilerine çalışıyorum. Kış emeğim boşa gitti. Bilinçsiz zirai ilaçlaması yüzünden arılarım telef oldu. Kimyasal maddenin getirdiği sonuç, hepsi ölüyor. Dün başladı ölümler. Şikayet ediyoruz boş. 10 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Yıllık ortalama 250 teneke bal elde ediyorum ama şuan umut yok. Yavruda alamayacağım ve kovanlar boş kalacak. Zaten içinde çok az arı var. Dün öğlen saatlerinde geldim, arılarda titreme vardı. Kovan içlerini temizlemeye çalışıyorlardı. 400 kovan arımdan 200 kovan net zararım var. İlçe ziraat bunun üstünde dursun. İlaçlamayı gece yapsınlar. Zehirlenen arıyı kovana giremez. Dışarıda can çekişip ölüyorlar. Bu arılar ölürse narenciye elde edemezler, insan ömrü de böyle gidecek" diye konuştu.

Adana'da 2 günde binlerce arı telef oldu
Adana'da 2 günde binlerce arı telef oldu
Adana'da 2 günde binlerce arı telef oldu
Adana'da 2 günde binlerce arı telef oldu
Adana'da 2 günde binlerce arı telef oldu
Adana'da 2 günde binlerce arı telef oldu
Adana'da 2 günde binlerce arı telef oldu
Adana'da 2 günde binlerce arı telef oldu
Adana'da 2 günde binlerce arı telef oldu
Adana'da 2 günde binlerce arı telef oldu

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Hisarcık, Kovan, Kozan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da 2 günde binlerce arı telef oldu - Son Dakika Ekonomi


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