Adana'da Kuraklık Buğdayı Kuruttu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'da Kuraklık Buğdayı Kuruttu

Adana'nın Kozan ilçesinde kuraklık nedeniyle buğday tarlaları kurudu, çiftçiler endişeli.

12.03.2025 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da ürkütücü manzara: Kuraklık ve susuzluk buğdayı büyümeden tarlada kuruttu

Türkiye genelinde bu yılın ocak ayında son 24 yılın en az yağışının yaşanması, şubat ayında da ciddi bir yağmur yağmaması çiftçiler başta olmak üzere herkesi endişelendiriyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde sulama suyunun verilmemesi ve kuraklık nedeniyle ekili buğday tarlası kurudu. Üretici Adil Eker, yaşanan kuraklık ve su verilememesi nedeniyle büyük zarara uğradıklarını ifade ederek, "Su verilmezse ve yakında yağış olmazsa zaten Konya Ovası gibi obruklar bölgemizde de oluşacak" dedi.

Türkiye genelinde bu yılın ocak ayında son 24 yılın en az yağışı yaşanması, şubat ayında da ciddi bir yağmur yağmaması çiftçiler başta olmak üzere herkesi endişelendiriyor. Yağışın az olması nedeniyle çiftçiler alternatif ürünler ekmeyi planlarken, ekili tarlalarda da üzücü ve bir o kadar da ürkütücü manzaralar çıkmaya başladı. Tarımın önemli merkezlerinden Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde 50 dönüm buğday tarlası da sulama suyunun verilememesi ve yağışların olmaması nedeniyle kurudu. Tarlada boy vermesi beklenen buğday kuru ota döndü. Kuraklık nedeniyle yer altı sularının çekilmesiyle tarlalarda oluşan çatlaklar dikkat çekti.

"Konya Ovası'ndaki gibi obruk burada da oluşur"

17 yıldır çiftçilik yapan Adil Eker, "Toplam 50 dönüm buğday tarlam kurudu. Bunun kurtarır yanı da yok. Sulama suyumuz var ama verilmediği için bir aydır sulanmayan ve yağış almayan buğday tarlamız kurudu. Masrafımız çok. Bu alan 20 dönüm diğer alanda 30 dönüm. Masraf çok ve bunu kurtarama sansımız olmadığı için süreceğiz. Toprakta nem yok" ifadelerini kullandı.

Bir ay önce su verileceğinin söylendiğini ancak verilemediğini aktaran Eker, "Böyle giderse toprak zaten çatlak, yer altı suyu da yok Konya Ovası'ndaki gibi obruk burada da oluşur. Önümüzdeki 1 ay da yağış gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

"Toprakta nem yok, tarlalar çatladı"

Çiftçilerden Abdullah Kömürcü ise, "Çukurköprü'de ve burada arazilerimiz var. Su sorunu yaşıyoruz. Bir ay önce yağış olması lazımdı yağmadı. Önümüzdeki bir ay daha yağış yok ve durum çok kötü. Su verilirse buğday sürüp mısır ekeceğiz, belki zararımızın bir kısmını kurtarabiliriz. Yer altında da su yok. Toprakta nem yok, tarlalar çatladı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Kuraklık Buğdayı Kuruttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Gürel’in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz Ece Gürel'in anne ve babası savcılıkta: Kızımı birinin ormana götürüp getirdiğini düşünüyoruz
Derbide yabancı hakem krizi Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar
Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı Okan Buruk, Mertens ile tartışma iddialarını yalanladı
Ece Gürel’in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Metafizikle doğrudan bağlantılı Ece Gürel'in ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Metafizikle doğrudan bağlantılı
DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulundu
CHP’li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez’in onayıyla yaptım CHP'li eski başkandan Sinpaş açıklaması: Genel Merkez'in onayıyla yaptım
Bu nasıl yemek servisi Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı 4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı
Rusya’dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı Rusya'dan yüksek gelirli yatırımcılara beklenmedik Bitcoin kararı
Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor Motosiklette ihlallere ağır cezalar geliyor
ABD’nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu ABD'nin merakla beklenen enflasyon verileri belli oldu
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden acılı babadan yürek yakan paylaşım: Böyle gittik, dönemedik
Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın Diploma soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı: Hızlandırın
Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım Tanımadığı kişiyi vahşice öldüren sanık: Çocukluktan beri hapisteydim, dışarıya alışamadım

20:29 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var
19:35 Ece’nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu
18:53 Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı Sakın evinize bundan almayın Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın
09:11 Survivor Almeda’nın yürek sızlatan istismar hikayesi Survivor Almeda'nın yürek sızlatan istismar hikayesi
09:03 İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek İki kent arası mesafe 14 saatten 3.5 saate düşecek
08:51 Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi
08:37 Müge Anlı’nın Adana şivesi ile imtihanı Müge Anlı'nın Adana şivesi ile imtihanı
08:37 Avrupa ülkesi Rus tehdidine karşı Türk savunma ürünleri aldı Avrupa ülkesi Rus tehdidine karşı Türk savunma ürünleri aldı
08:30 Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var
08:23 Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
08:23 Türkiye’nin mobilya devi satılıyor Türkiye'nin mobilya devi satılıyor
08:14 Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti Milli yıldızımız Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
08:09 4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı 4 çocuk annesi kadının şüpheli ölümünde 13 kurşun detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 22:55:18. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Kuraklık Buğdayı Kuruttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.