Adana'da Kuraklık Buğdayı Kuruttu

Adana'da ürkütücü manzara: Kuraklık ve susuzluk buğdayı büyümeden tarlada kuruttu

Türkiye genelinde bu yılın ocak ayında son 24 yılın en az yağışının yaşanması, şubat ayında da ciddi bir yağmur yağmaması çiftçiler başta olmak üzere herkesi endişelendiriyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde sulama suyunun verilmemesi ve kuraklık nedeniyle ekili buğday tarlası kurudu. Üretici Adil Eker, yaşanan kuraklık ve su verilememesi nedeniyle büyük zarara uğradıklarını ifade ederek, "Su verilmezse ve yakında yağış olmazsa zaten Konya Ovası gibi obruklar bölgemizde de oluşacak" dedi.

Türkiye genelinde bu yılın ocak ayında son 24 yılın en az yağışı yaşanması, şubat ayında da ciddi bir yağmur yağmaması çiftçiler başta olmak üzere herkesi endişelendiriyor. Yağışın az olması nedeniyle çiftçiler alternatif ürünler ekmeyi planlarken, ekili tarlalarda da üzücü ve bir o kadar da ürkütücü manzaralar çıkmaya başladı. Tarımın önemli merkezlerinden Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde 50 dönüm buğday tarlası da sulama suyunun verilememesi ve yağışların olmaması nedeniyle kurudu. Tarlada boy vermesi beklenen buğday kuru ota döndü. Kuraklık nedeniyle yer altı sularının çekilmesiyle tarlalarda oluşan çatlaklar dikkat çekti.

"Konya Ovası'ndaki gibi obruk burada da oluşur"

17 yıldır çiftçilik yapan Adil Eker, "Toplam 50 dönüm buğday tarlam kurudu. Bunun kurtarır yanı da yok. Sulama suyumuz var ama verilmediği için bir aydır sulanmayan ve yağış almayan buğday tarlamız kurudu. Masrafımız çok. Bu alan 20 dönüm diğer alanda 30 dönüm. Masraf çok ve bunu kurtarama sansımız olmadığı için süreceğiz. Toprakta nem yok" ifadelerini kullandı.

Bir ay önce su verileceğinin söylendiğini ancak verilemediğini aktaran Eker, "Böyle giderse toprak zaten çatlak, yer altı suyu da yok Konya Ovası'ndaki gibi obruk burada da oluşur. Önümüzdeki 1 ay da yağış gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

"Toprakta nem yok, tarlalar çatladı"

Çiftçilerden Abdullah Kömürcü ise, "Çukurköprü'de ve burada arazilerimiz var. Su sorunu yaşıyoruz. Bir ay önce yağış olması lazımdı yağmadı. Önümüzdeki bir ay daha yağış yok ve durum çok kötü. Su verilirse buğday sürüp mısır ekeceğiz, belki zararımızın bir kısmını kurtarabiliriz. Yer altında da su yok. Toprakta nem yok, tarlalar çatladı" diye konuştu.