Adana'da Ramazan ayı boyunca 2 bin 896 işletme denetlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ramazan öncesinde başlatılan ve Ramazan boyunca da devam eden gıda denetimleri Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da aralıksız devam etti. Ekipler bu çerçevede gıda sektöründeki 2 bin 896 iş yerinde denetimde bulundu. Ekipler denetimlerde, bozuk, tarihi geçmiş gıdaların yanı sıra fahiş fiyat denetimi de yaptı. Ekipler bazı firmaları uyarırken, bazılarına ise cezai işlem uyguladı.
Denetimlerin ramazan sonrasında, bayram boyunca ve ileri ki günlerde de halkın sağlığı ve ekonomisi için devam edeceği öğrenildi. - ADANA
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Kahramanmaraş'ta bir tekstil firması, yerli uzun elyaflı pamuk tohumu üretimi sayesinde pamuk ithalatının azaltılmasını hedefliyor. Firma, TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği pamuk tahminleme yapay zeka modeli ve uzun elyaflı pamuk tohumu ıslahı projeleriyle Türkiye'nin tekstil endüstrisini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli elektrikli trenin 3'üncü setinin de kullanılmaya başlandığını belirterek, "2030 yılına kadar toplam 56 setimiz vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere yola çıkacak." ifadesini kullandı. Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu araçlarının üretiminde, teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini bildirdi.
Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenecek olan 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 200'den fazla Fortune 500 şirketi ve sektör liderleri de dahil olmak üzere 600'den fazla işletme kayıt yaptırdı. Fuar için 240.000 metrekareden büyük bir sergi alanı rezerve edildi. CIIE, geçtiğimiz altı yıl boyunca denizaşırı işletmeleri çekerek yeni ürün, teknoloji ve hizmetlerin piyasaya sürülmesini sağlamıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve bu alanda atılan adımların meyvelerinin alındığını söyledi. Bakan Uraloğlu, 2025 yılı sonuna kadar 22 set daha yollarda olacak ve 2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayısının 25'e ulaşacağını belirtti.
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Bilgen Sevil, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak istediğini belirtti. Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık da bir mesaj yayımladı. Ilık, emniyet teşkilatının milletin huzur ve güvenliğini sağlamak için özveriyle çalıştığını vurguladı.
Bodrum, Marmaris, Datça, Ortaca, Ula ve Fethiye'deki oteller, Ramazan Bayramı rezervasyonlarıyla sezonu açtı. Muğla genelindeki konaklama tesislerinde rezervasyonlar arttı ve bazı seyahat firmaları bölgeye ek seferler koydu. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla ve turistik ilçelerindeki konaklama tesislerinde hareketli bir bayram dönemi yaşandığını belirtti. Muğla'nın deniz, kum, güneşin yanı sıra farklı medeniyetlerin izlerini taşıdığını ve 250 bin yatak kapasitesiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olduğunu aktardı. Mavi yolculuk rotaları ve marinalar da hareketlendi ve Muğla'nın koylarında mavi turlarda yoğunluk yaşandı. Dalyan, Marmaris ve diğer turistik bölgelerdeki otellerde doluluk oranı yüksek oldu.
İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ekonomik kriz nedeniyle kent yoksulu sayısının arttığını belirterek, komşuların aç yatmamasını istediklerini söyledi. Mutlu, yeni dönemde emekli lokali, mahalle kreşleri ve kentsel dönüşüm gibi projeleri hayata geçireceklerini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MYK'sında emeklilere neden zam yapılmadığını anlattı. Şimşek "Bunu yapmak için Türkiye'nin yurtdışından yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekecekti" dedi.
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