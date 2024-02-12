Adana'da SASA Polyester'de İşçiler Maaş Düşüklüğü Nedeniyle Toplu İstifa Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da SASA Polyester'de İşçiler Maaş Düşüklüğü Nedeniyle Toplu İstifa Etti

Adana\'da SASA Polyester\'de İşçiler Maaş Düşüklüğü Nedeniyle Toplu İstifa Etti

Adana'daki SASA Polyester'de birçok işçi maaş düşüklüğü nedeniyle toplu istifa etti. İşçiler, maaşlarının yükseltilene kadar iş bırakma eylemini sürdüreceklerini bildirdi. SASA Polyester ise konuyla ilgili 'problem çözüldü' açıklaması yaptı.

12.02.2024 11:37
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Adana'da faaliyet yürüten SASA Polyester'te birçok işçi maaş düşüklüğü nedeniyle toplu istifa etti.

Adana'daki SASA Polyester'de birçok işçi son 1 haftadır maaşlarının düşüklüğünü gerekçe gösterip iş bırakma eylemi yaptı. Onlarca işçi her gün gelip işlerini bırakıp SASA bahçesinde bekledi. İşçiler maaşları yükseltilene kadar iş bırakma eyleminin devam edeceğini bildirdi.

Çözüm bulamayan işçiler istifa etti

Bugün ise çözüm bulamayan birçok işçi toplu istifa etti. İşçilerin istifa dilekçesinde maaşların düşük kaldığını belirttiği gözüktü.

SASA Polyester ise konuyla ilgili 'problem çözüldü' açıklaması yaptı. - ADANA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adana'da SASA Polyester'de İşçiler Maaş Düşüklüğü Nedeniyle Toplu İstifa Etti - Son Dakika
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