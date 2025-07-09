Adana'da Şeftali Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Şeftali Hasadı Başladı

Adana\'da Şeftali Hasadı Başladı
09.07.2025 11:06
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Zirai don nedeniyle şeftali verimi yüzde 90 düştü, kilogram fiyatı 50 TL'den satılıyor.

Adana'da şeftali hasadı başladı. Zirai donun vurduğu ürün bahçede 50 TL'den alıcı buldu.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'yi içine alan Çukurova bölgesinde zirai don nedeniyle ciddi oranda verim kaybı yaşanan sert çekirdekli meyvelerden şeftalide hasat başladı. Adana'nın Kozan ilçesinde 35 dönümlük bahçede yapılan hasatta verim kaybının yüzde 90'a ulaştığı belirtildi. 100 ton ürün beklenen bahçeden yaklaşık 10 ton civarında hasat gerçekleşti. Hasat edilen şeftalinin kilogramının 50 TL'den alıcı bulduğu ifade edildi.

Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, 35 dekar arazisinde yaşanan iklim afeti nedeniyle ciddi oranda verim kaybı yaşadığını söyledi. Şubat ayındaki donla başlayan sürecin Nisan'daki kar yağışıyla zirveye çıktığını belirten Kurtaran, "Çukurova'daki tüm meyveler zarar gördü. Bizim bahçemiz 750 rakımda. Yeni açan çiçekler soğukta yandı. Ardından dolu vurdu ama sigortamız vardı, en azından oradan karşılığını alacağız. Asıl zararı 11-13 Nisan arasında yağan karda yaşadık. 100 ton verim beklerken şu an 10 ton bile alamadık" dedi.

"Hasat edilen şeftali piyasada ürün olmadığı için talep görüyor"

Kurtaran, özellikle sert çekirdekli meyvelerde ciddi zarar olduğunu belirterek, "Şu an bölgede kimsede doğru düzgün meyve kalmadı. Çukurova, Pozantı, Saimbeyli başta olmak üzere kiraz hiçbir bahçede yok. Hasat ettiğimiz az miktardaki ürünü de dolu vurdu. Bugün hasat edilen şeftalimiz de şu an piyasada hiç ürün olmadığı için talep görüyor" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin en büyük sorunlarından birinin sigorta maliyeti olduğunu vurgulayan Kurtaran, "Bahçemizin üretim maliyeti 500-600 bin TL. Biz sadece dolu sigortası yaptık. Asıl darbeyi Nisan ayında yağan kar yağışında donla yaşadık. Eğer dolu ve don ikisini birden sigortalasaydık, 200 bin TL prim ödeyecektik. Bu da çiftçi için büyük yük. 3 milyonluk aracı 50 bin TL'ye sigortalıyoruz ama 2-3 milyon değerindeki bahçeye 200 bin TL prim isteniyor. Bu da şu an çiftçide ciddi bir maliyet oluşturuyor. Bu yıl yaşanan don ve dolu olayı nedeni ile Çukurova bölgesi için bir çok üründe rekolte kaybı ve bir çok bahçede sert çekirdekli ürünlerde üretim olmadığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Kozan, Tarım, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Şeftali Hasadı Başladı - Son Dakika

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