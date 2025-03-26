Adana'da Soğan Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Soğan Hasadı Başladı

Soğan rekoltesi 250 bin ton bekleniyor, fiyatlar çiftçiyi sevindiriyor. Üretim arttı.

26.03.2025 14:36
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Soğan hasadı başladı, verim ve fiyatı çiftçinin yüzünü güldürdü

Adana'da turfanda başlayan soğanda hasadından yaklaşık 250 bin ton rekolte bekleniyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Soğan fiyatları iyi, yurt dışından soğan girmesin"

"Soğuk hava soğana yaradı"

ADANA - Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden Adana'da turfanda soğan hasadı başladı. Tarlada kilogramı 18-20 liradan satılan soğan, rekoltesiyle yüz güldürdü.

Geçtiğimiz yıl sıcak havalar nedeniyle verimi düşen soğan bu sene soğuk hava nedeniyle çiftçinin yüzünü güldüren ürünler arasında yer aldı. Kent genelinde 36 bin dönüm alanda ekilen soğanda hasat başladı. Şuanda dönüme 7 ile 8 ton arası verim alınan soğandan şehir genelinden ortalama 250 bin ton rekolte hedeflendiği belirtildi. Erkenci soğanlar için Türkiye'nin farklı bölgelerinden kente gelen tarım işçileri erken saatlerden itibaren tarlalara girdi. İşçiler soğanların tek tek sökümünü yapıp çuvallara doldurarak ağzını da dikip satışa hazır hale getirdi. Soğan elçileri tarafından da soğanlar sayılarak kamyonlara yüklendi ve talebe göre başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

"Depolarda 50 bin ton kışlık soğan var"

İhlas Haber Ajansı'na bilgi veren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Erkenci soğanlar 3 boyuta ayrılıyor ve işçiler toplamaya başladı. Şuanda erkenci soğanın kilogram fiyatı 18-20 lira arasında. Depolarda yaklaşık 50 bin ton kışlık soğan halen var. O soğanların kilogram fiyatı da 12-14 lira arasında değişiyor. Bu yıl Adana'da geçen yıla oranla soğan ekimimiz fazla. Havaların sert ve soğuk geçmesi soğan için iyi oldu"dedi.

"Yurt dışından ülkemize soğan girmesin"

Ramazan Bayramı'ndan sonra hasadın hızlanacağını aktaran Doğan, "Ramazan Bayramı'ndan sonra hasat daha da hızlanacak. Çiftçimiz bu fiyatlara soğanı satmaya devam ederse para kazanacak. Adana'da soğan hasadı başladı ancak Mısır'dan taze, Özbekistan'dan kuru soğan ülkemize girmekte. Eğer bu soğanlar ülkemize girmeye devam ederse çiftçimiz para kazanamayacak. Soğan dışında hangi ürün hasada başlamışsa o ürün ülkemize girmesin" dedi.

Öte yandan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soğan rekoltesinin fazla olduğunu, önümüzdeki günlerde ihracat izninin verilmesini beklediklerini ardından da yurt dışına ihraç edilebileceğini söyledi.

"Soğandan yüzümüzün gülmesini umuyoruz"

Soğan üreticisi Mehmet Kayalı ise "Fiyat yüzümüzü güldürüyor. Dönüme de güzel verim alıyoruz. İnşallah yurt dışından soğan girmez, bu fiyatlara soğanı satarız. Patates de üretiyoruz, patatesi don vurdu ve ondan zarar ettik. Soğandan yüzümüzün gülmesini umuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Soğan Fiyatları, Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Üretim, Tarım, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Soğan Hasadı Başladı - Son Dakika

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