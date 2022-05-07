Adana'da taksicilerin 'zam' kuyruğu - Son Dakika

Adana'da taksi ücretlerine yapılan zammın ardından şoförler, taksimetrelerini güncellemek için servislerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Adana Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kararı ile Adana'da taksilerin açılış ücreti 6,5 liradan 9 liraya, 1 kilometrelik mesafenin ücreti 6,5 liradan 8 liraya, kısa mesafe ücreti 18,5 liradan 25 liraya yükseldi.

Zammın ardından şoförler, taksimetrelerini güncellemek için servislerin önünde kuyruk oluşturdu. - ADANA