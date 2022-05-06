Adana'da toplu taşımaya zam - Son Dakika
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Adana'da toplu taşımaya zam

06.05.2022 16:28
Adana'da toplu taşımaya zam

Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel halk otobüslerinin ücretlerine zam yapıldı.

Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel halk otobüslerinin ücretlerine zam yapıldı.

Adana Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME), yeni ücret tarifelerine göre özel halk otobüsleri için elektronik kart ile sivil binişi 6 lira 70 kuruş, elektronik kart ile öğrenci binişi 3 lira 70 kuruş olacak.

Nakit ödemede ise sivil ve öğrenci binişi 8 lira olacak.

Zamlı tarife, 8 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacak. - ADANA

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Minibüs, Adana, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da toplu taşımaya zam - Son Dakika


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