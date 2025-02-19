Adana'da Zirai Don Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Zirai Don Uyarısı

Adana\'da Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji, Adana'da 21-24 Şubat'ta zirai don beklendiğini duyurdu. Çiftçiler tedbir almalı.

19.02.2025 09:44
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Adana'da Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 21-24 Şubat tarihlerinde Adana genelinde zirai don beklenirken, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Çiftçilerimizin olası zararları en aza indirmek için gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden almaları gerekmektedir" dedi.

Zirai donun özellikle narenciye, seracılık ve erken ekimi yapılan tarım ürünleri üzerinde ciddi zararlara yol açabileceğini anlatan Doğan, bu kapsamda, çiftçilerin alabileceği başlıca önlemleri şöyle sıraladı:

"Yeraltı sulama sistemleri olan çiftçilerimizin bu sistemlerini devreye almaları, rüzgar pervanesi bulunan çiftçilerimizin pervane bakımlarını yaptırmaları ve hazır bekletmeleri, seralarda plastik örtülerin altında tül örtü kullanılması veya açık alanlardaki bitkilerin uygun malzemelerle örtülmesi."

Doğan, geçmiş yıllarda Adana'da meydana gelen zirai don olaylarının, tarım sektörüne büyük zararlara yol açtığını belirterek, "Özellikle 2014 ve 2015 yıllarında yaşanan don hadiseleri, narenciye ve meyve üretiminde ciddi kayıplara neden olmuştur. 2015 yılında gerçekleşen don, bazı ürünlerde yaklaşık yüzde 30 oranında üretim kaybına yol açmıştır. Ayrıca, 2022 yılında Mart ayında yaşanan don olayları, başta narenciye olmak üzere, patates, domates, şeftali, nektarin, erik, karpuz ve kavun gibi tarım ürünlerine zarar verdi" diye konuştu.

Doğan, geçmiş deneyimlerden yola çıkarak çiftçilerin bu tür olaylara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. Bu süreçte çiftçilerin tarlalarını ve seralarını daha yakından takip etmeleri, meteorolojik tahminleri düzenli olarak izlemeleri gerektiğini vurgulayan Doğan, "Çiftçilerimizin emeklerinin zarar görmemesi için bu tedbirlerin titizlikle uygulanmasını rica ediyorum. Tüm üreticilerimize bol bereketli bir sezon dilerim" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Zirai Don Uyarısı - Son Dakika

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