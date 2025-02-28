Adana Kozan'da Tarım İhtisas Şubesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana Kozan'da Tarım İhtisas Şubesi Açıldı

Tarım, teknoloji ve finansı bir araya getiren İş Bankası, Adana'nın Kozan ilçesinde yeni bir Tarım İhtisas Şubesi açarak çiftçilere modern tarım uygulamaları ve finansal destek sunmayı hedefliyor.

28.02.2025 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde Tarım İhtisas Şubesi açıldı

ADANA - Tarım alanında sürdürülebilir üretimi destekleyen İş Bankası, 1954 yılından bu yana hizmet veren Adana Kozan Şubesi'ni yeni konsept ve tasarımıyla Tarım İhtisas Şubesi olarak çiftçilerle buluşturdu.

Türkiye İş Bankası, tarım, teknoloji ve finansı bir araya getirerek ülkemizde sürdürülebilir üretime katkı sağlamaya yönelik çalışmaları çerçevesinde Tarım İhtisas Şubeleri'ni ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Adana'nın zirai üretim açısından önemli ilçelerinden Kozan'da açılan şube ile bölgenin tarımsal kalkınmasına destek olunması hedefleniyor. Adana Kozan Tarım İhtisas Şubesi'nin açılışı, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Aslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, kadın kooperatif temsilcileri, iş insanlarının katıldığı açılışta minik öğrenciler tarım etkinliği ile tohumları toprakla buluşturan renkli etkinlikte bir araya geldi.

Kozan, tarımın önemli merkezlerinden

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, şubenin açılışında yaptığı konuşmada Kozan'ın, Çukurova ve İç Anadolu arasındaki kapı konumuyla stratejik bir yerleşim yeri olduğuna vurgu yaparak, ekonomik gelirinin büyük kısmını tarımla elde eden ilçede 600 bin dekardan fazla tarım arazisi bulunduğunu söyledi. Kozan'da buğdaydan mısıra, narenciyeden ayçiçeğine kadar geniş bir ürün yelpazesi olduğunu, ilçenin aynı zamanda Türkiye'nin en önemli bal üretim merkezleri arasında yer aldığını belirten Yılmaz, İş Bankası'nın tarım bankacılığı vizyonu doğrultusunda Kozan Şubesi'ni de Tarım İhtisas Şubesi olarak hizmete aldıklarını ifade etti.

"Bir buğday tanesinden onlarcası doğar"

Tarımın, insanlığın geleceği için kritik bir sektör olduğunu vurgulayan Sezgin Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım dünyanın en verimli üretimi. Bir buğday tanesi ekim yapılarak, yeniden onlarca buğday tanesi doğurur. Başka hiçbir iş kolunda buna rastlamak mümkün değil. Bunu bize toprak veriyor. Doğanın, toprağın kendi içinde dengesi var. Üretimimizi bu dengeyi bozmadan gerçekleştirmeli ve toprağın kendi yaşamına saygı duymalıyız. Sürdürülebilir tarıma geçmemiz kaçınılmaz. Bunu nasıl yapacağız peki? Öncelikle teknolojiyi; biyopestisitleri, mikrobiyal gübreleri; havayı daha az kirleten traktörleri kullanacağız. İmece Mobili kullanarak sulama önerisi alacağız, gübreleme önerisi alacağız, doğru miktarda su ve gübre kullanıp hem maliyeti düşüreceğiz hem de verimi arttıracağız."

Hem finansman desteği hem tarımsal okuryazarlık eğitimleri

Kozan Tarım İhtisas Şubesi'nin çiftçilerin modern tarım uygulamalarına geçiş için traktör, tarla alımı, sera yatırımları, makine ekipman finansmanı gibi ihtiyaçlarını karşılamasına finansal çözümlerle destek olacağını aktaran Yılmaz, şubenin aynı zamanda zirai okur yazarlık eğitimleriyle çiftçilerin eğitimine de katkı sağlayacağını söyledi.

Kozan Tarım İhtisas Şube açılışında İş Bankası'nın Meraklı Tohum Projesi kapsamında 4-6 yaş arası çocuklara da tarım konulu drama atölyesi düzenlenerek minikler tohumları toprakla buluşturdu.

Açılış töreninin ardından, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım çiftçilerle bir araya gelerek ülkemizin tarımsal üretimdeki potansiyeline, tarım alanında karşılaşılan zorluklara ve çözüm yollarına ilişkin bir sohbet gerçekleştirdi.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İş Bankası, İş Bankası, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Finans, Tarım, Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Kozan'da Tarım İhtisas Şubesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
17:25 İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
01:19 İstanbul’da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı
01:17 Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 18:18:52. #1.13#
SON DAKİKA: Adana Kozan'da Tarım İhtisas Şubesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.