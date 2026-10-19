Adana Kozan'da üç kuşak, 1,5 ton narı geleneksel yöntemle nar ekşisine dönüştürüyor - Son Dakika
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Adana Kozan'da üç kuşak, 1,5 ton narı geleneksel yöntemle nar ekşisine dönüştürüyor

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Adana Kozan\'da üç kuşak, 1,5 ton narı geleneksel yöntemle nar ekşisine dönüştürüyor
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Adana'nın Kozan ilçesinde 80 yaşındaki Yeter Yiğenoğlu, üç kuşak ailesiyle 1,5 ton narı geleneksel yöntemlerle nar ekşisine dönüştürüyor. 1,5 ton nardan yaklaşık 60 kilo nar ekşisi elde edilirken, odun ateşinde yaklaşık 5 saat kaynatılan ürünün kilosu 750 TL civarında satılıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde 80 yaşındaki Yeter Yiğenoğlu, çocukları ve aile fertleriyle birlikte 1,5 ton narı geleneksel yöntemlerle nar ekşisine dönüştürüyor.

Kozan'ın yaklaşık 600 rakımlı Kuytucak Mahallesi'nde coğrafi işaret ile lezzeti tescilli Kuytucak narının hasadının ardından başlayan mesai, üç kuşağı aynı üretim geleneğinde buluşturuyor. Bahçelerden toplanan narlar, makine kullanılmadan tek tek tanelerine ayrılıyor. Aile fertleri saatler süren çalışmanın ardından nar tanelerini geleneksel yöntemlerle sıkarken, elde edilen nar suyu kara kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor. Nar suyu kıvam alana kadar yaklaşık 5 saat boyunca odun ateşinde kaynatılıyor.

80 yaşında geleneğin başında

80 yaşındaki Yeter Yiğenoğlu, çocukları ve aile fertleriyle birlikte yıllardır sürdürülen nar ekşisi mesaisinde yer alıyor. Narların tanelerine ayrılması sırasında üretime destek veren Yiğenoğlu, aile geleneğinin yaşatılmasına katkı sunuyor.

75 yaşındaki Huriye Yiğenoğlu da nar ekşisi yapımının zahmetli bir süreç olduğunu belirterek, kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan yöresel lezzetin aile fertlerini bir araya getirdiğini ifade etti.

1,5 ton nardan 60 kilo nar ekşisi

Aile fertlerinden Şahin Yiğenoğlu, üretimin tamamen geleneksel yöntemlerle yapıldığını belirterek, "Zor bir mesai. Bir yandan narları bahçeden topluyoruz, bir yandan tanelerine ayırıyoruz. Geleneksel yöntemle üretim yapıyoruz. Narları tek tek taneliyoruz. Makinede sıkınca tadı bozuluyor, o yüzden elle üretiyoruz. Odun ateşinde yaklaşık 5 saat kaynayacak. 1,5 ton nardan yaklaşık 60 kilo nar ekşisi çıkacak. Kilosu 750 TL civarında. Bu bölgede nar ekşisi sık kullanılıyor. Hem kendimiz için üretiyoruz hem de satıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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