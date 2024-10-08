Adana'nın Çeralan Cevizi Hasat Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'nın Çeralan Cevizi Hasat Edildi

Adana\'nın Çeralan Cevizi Hasat Edildi

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Çeralan Mahallesi'nde asırlık ceviz ağaçlarından hasat edilen Çeralan cevizi için coğrafi işaret almak üzere çalışmalar başlatıldı. Belediye Başkanı Mahmut Dal, cevizin kalitesini artırmak ve bölge ekonomisini desteklemek için akademik bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

08.10.2024 12:31  Güncelleme: 12:35
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde asırlık ceviz ağaçlarında yetişen Çeralan cevizi hasat edildi. Damlarda kurumaya bırakılan cevizler için Saimbeyli Belediyesi'nin girişimleriyle coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bin rakımlı Çeralan Mahallesi'nde doğada kendiliğinden yetişen, lezzeti ve aromasıyla öne çıkan Çeralan cevizinde hasat başladı. Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal ve mahalle sakinleri cevizi birlikte hasat etti. Binbir emekle toplandıktan sonra damlarda kurumaya bırakılan Çeralan cevizi lezzetinin tescillenmesi için Saimbeyli Belediyesi, Saimbeyli Kaymakamlığı ve Kozan Ticaret Odası'nın girişimleri başladı.

"Lezzet ve yağ açısından oldukça kaliteli"

Başkan Mahmut Dal, Kozan Ticaret Odası'yla birlikte çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "Cevizimizi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne göndererek lezzeti, tadı ve verimliliği hakkında bir akademik çalışma yaptırıyoruz. Çeralan cevizine coğrafi işaret almak için çalışmaktayız. Çeralan'da hem cevizi hem de pekmeziyle gerçekten görülmeye değer, nam yapmış mahalledir. Çeralan deyince özellikle ceviz akla gelir. O yüzden biz de bunu mahallemizin ismini ön plana çıkarmak adına cevizimizi markalaştırmak istiyoruz. Belediye olarak çiftçimizi bu alanda destelemek istiyoruz. Bu cevizin özelliği tadı, yağ oranı. Yani lezzet ve yağ açısından gerçekten oldukça kaliteli. Bu önümüzdeki günlerde yapılacak akademik çalışmada ortaya çıkacaktır. Bu tamamen doğal ve organik şekilde yetişen yerli cevizler. Yani ırkı bozulmamış tabiri caizse GDO'suz genetiği değiştirilmemiş bir ürün olarak gerçekten ön plana çıkmaktadır. Ekonomiye kazandırılarak kentlere göçü de önlemek istiyoruz" dedi.

"Özel olarak gelip bu cevizi alıyorlar"

Ceviz üreticisi İsmail Umut, bu yıl sıcak nedeniyle cevizde verim düşüklüğü yaşandığını ama lezzet ve aromasında bir olumsuzluk olmadığını kaydederek, "Adana'da çok fazla ceviz satışı var ama özel olarak gelip bu cevizi alıyorlar. Bölgemizde sulama sorunu çözülürse daha çok üretim ile bölge ekonomisi canlanacaktır" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'nın Çeralan Cevizi Hasat Edildi - Son Dakika

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